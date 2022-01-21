Onur Camping bölgesi Sosyal Aktivite Merkezi olacak

skele Kaza Mahkemesi’nin tahliye kararının ardından karavanların tahliye edildiği İskele Belediyesi’ne ait Onur Camping bölgesi olarak da bilinen P/H XXIV/3 Parsel 16’da hummalı çalışma başladı. İskele Belediyesi’nin, bahse konu bölge için geliştirdiği İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale süreci işliyor

İstinaf Mahkemesi’ne yapılan itirazların reddedilmesinin ardından tahliye kararını yenileyerek İskele Belediyesi’nin haklılığının onaylayan İskele Kaza Mahkemesi’nin tahliye kararının ardından karavanların tahliye edildiği İskele Belediyesi’ne ait Onur Camping bölgesi olarak da bilinen P/H XXIV/3 Parsel 16’da hummalı çalışma başladı. Geçtiğimiz ay İskele Belediyesi personelinin yanı sıra İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının da katılımıyla karavanların tahliye edildiği bölgede İskele Belediye Personeli, İskele Belediyesi’ne ait iş makineleri ile temizlik çalışması ile zemin düzenleme çalışması başlattı.

ONUR CAMPİNG BÖLGESİ, HALKIN KULLANIMINA KAZANDIRILIYOR

İskele Belediyesi’ne ait P/H XXIV/3 Parsel 16’da konuşlanan karavanların tahliyesiyle birlikte söz konusu alanın halkın kullanımına kazandırılması için harekete geçildi. İskele Belediyesi’nin, bahse konu bölge için geliştirdiği İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale süreci başladı. İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin de katkılarıyla yapılacak proje yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak. Yaklaşık 9.700 metrekarelik alanda hayat bulacak projede 5000 metrekarelik 200 araç kapasiteli otopark, 1800 metrekarelik engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2300 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, yaklaşık 150 metrekarelik açık ve kapalı kafe ve restoranlar, özel olarak tasarlanan oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak.