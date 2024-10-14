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Önündeki araca çarptı

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Alkollü sürücü, Girne-Lefkoşa ana yolunda önündeki araca çarptı. Arkadan darbe alan araç yoldan çıkıp takla attı, iki kişi yaralandı

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Önündeki araca çarptı
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Girne-Lefkoşa ana yolunda dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, kazaya sebep olan içki tesiri altındaki bir kişi tutuklandı.

Dün sabah saat 03.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa ana yolunda, 25 yaşındaki Bezhan Mukhidinov, 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PMP 381 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 38 yaşındaki

Sibel Özdemir yönetimindeki SC 216 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan SC 216 plakalı araç, yoldan çıkarak bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan SC 216 plakalı araç sürücüsü Sibel Özdemir ve araçtaki yolcu 36 yaşındaki Deniz Özdemir, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

PMP 381 plakalı araç sürücüsü Bezhan Mukhidinov alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

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