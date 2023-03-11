banner913
banner932
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
15 0
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
23 0
 
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
31 0
18 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
7 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
10 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
16 0
banner915

Önündeki araca çarptı

banner476

Lefkoşa-Girne anayolunda dikkatsiz sürücü önündeki araca çarptı, iki kişi yaralandı

banner825
Önündeki araca çarptı
banner931
Lefkoşa-Girne ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa-Girne ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında, 49 yaşındaki Cumhur Baloğlu; yönetimindeki LL 380 plakalı kamyonet araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 45 yaşındaki Sinan Kabacıklı yönetimindeki LE 536 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, her iki araç yolun solunda bulunan su kanalına sürüklenerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin halen sürdüğü açıklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.