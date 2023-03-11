Lefkoşa-Girne anayolunda dikkatsiz sürücü önündeki araca çarptı, iki kişi yaralandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa-Girne ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında, 49 yaşındaki Cumhur Baloğlu; yönetimindeki LL 380 plakalı kamyonet araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 45 yaşındaki Sinan Kabacıklı yönetimindeki LE 536 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, her iki araç yolun solunda bulunan su kanalına sürüklenerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin halen sürdüğü açıklandı.

