O’nun evladı olmaktan gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Tatar, babası Rüstem Tatar’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu söyledi ve ekledi: “Onun evladı olmaktan gurur duyuyorum”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu söyleyerek, “Babam, Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verdi. Babam 90 yaşındaydı. Kendisine rahmet diliyorum. Böyle bir babanın evladı olmaktan da gururu duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Babası Rüstem Tatar’ın özgeçmişine de bakıldığında örnek bir insan olduğunun görüldüğünü dile getiren Tatar, “hayatı boyunca çalıştı, üretti, örnek oldu. Çok projelerde imzaları vardır. Babam 60’lı yıllarda bir TMT mensubu olarak mücahitlik yaptı ve 9 senen Maliye Bakanlığı görevinde bulundu” dedi.

Babası Rüstem Tatar’ın cenaze töreninden çok kısa bir süre sonra TAK’a konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, annesinin de 1968 yılında kendisi 8 yaşındayken vefat ettiğini hatırlattı. Ersin Tatar, babasını annesinin yakınına defnettiklerini kaydetti.

Annesi vefat ettikten sonra Tatar’ın babasının yıllar sonra İsmet Hanımla evlendiğini dile getiren Tatar, İsmet Hanımın 1974’te şehit düşen rahmetli Ali Ertuğrul’un eşi olduğunu belirterek, “İsmet Hanım babamla evlendiğinde biri 2 biri de 4 yaşında iki oğlu vardı. 1977 yılında Havva da İsmet Hanım ile olan evliliğinden oldu. İsmet hanımın ilk eşinden olan Necat ve Ertuğ ile öz kardeş gibi büyüdük. Babam bizi öyle yetiştirdi. Babamın bize vasiyeti hep kardeş olmamızdı. Ertuğ ve Necat da babam için çok değerliydi. Biz bu şekilde yetişen bir aile olduk. Onun evladı olmaktan gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Rüstem Tatar’ın ülkeye verdiği hizmetleri bugün herkesin tekrar anımsattığını dile getiren Tatar, ülkede mücadele yıllarında Rüstem Tatar’ın TMT’nin kasası olarak görev aldığını, yönetimin de ilk Maliye Bakanlığını yaptığını belirtti.

Babası Rüstem Tatar’ın siyaseti bıraktıktan sonra da çalışmaya devam ettiğini dile getiren Tatar, babasının Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 20 yıla yakın Başkanlığı’nı yaptığını, KKTC’nin AB ile olan ekonomik ilişkilerini uzun zaman yönettiğini ve Brüksel’e gidip geldiğini söyledi.

Tatar, babasına hep layık olmaya çalıştıklarını kaydederek, “evde, dışarda onun telkin ve öğütleri ile sürekli olarak eğitimden geçtik” ifadesini kullandı.

Babalarından aldığı en büyük manevi mirasın dürüstlük ve çalışma olduğuna dikkat çeken Tatar, kendilerine hiçbir zaman dürüstlüğü bırakmamaları gerektiğini ve sürekli çalışmanın önemini anlattığını kaydetti.

Tatar, babasının Kıbrıs’ta eğer bir gün anlaşama olacaksa çok dikkatli olunması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Rum tarafının her zaman adanın tümünün bir Helen adası olması amacında olduklarını dile getiren Tatar, babasının kendisine bu nedenlerden dolayı çok dikkatli olmasını ve Kıbrıs meselesinin tarihi bir hatayı kaldırmayacağını söylediğini belirtti.

Babasının 1963 yılında Sayıştay başkanıyken Rum bir arkadaşı tarafından arandığını ve kendisini öldürebileceklerini bu nedenle de ‘sakın gelme’ dediğini söyleyen Tatar, babasının da bu tür süreçlerden geçtiğini kaydetti.

Babasının kendisini hep Kıbrıs meselelerini tartışarak büyüttüğünü vurgulayan Tatar, şu anda yürüttüğü siyaseti de tamamen desteklediğini belirtti ve babasını kaybetmekten doyalı büyük üzüntü yaşadığını söyledi.



