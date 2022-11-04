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Önümüzdeki hafta yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Önümüzdeki hafta yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar günü sabah saatleri yer yer sis, Pazartesi’nden Cuma’ya kadar ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı Cumartesi ve Pazar günleri  iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28, diğer  günlerde ise 21 - 24 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.
 
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