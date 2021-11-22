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Önlemlere uymayan işletmeye 4 bin 400 TL para cezası

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Girne’de Covid-19 önlemlerine uymayan bir işletmeye 4 bin 400 TL para cezası kesildi, koşulları yetersiz bulunan Ora Ocakbaşı Restoran ve Little Garden Cafe’nin faaliyetleri durduruldu

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Önlemlere uymayan işletmeye 4 bin 400 TL para cezası
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Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri, son bir ayda toplamda 190 işletmeyi, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi Önlemleriyle ilgili denetlerken, hijyen koşullarına aykırı faaliyet gösteren iki işletme mühürlendi, Covid-19 önlemlerine uymayan bir işletmeye 4 bin 400 TL para cezası kesildi, izinsiz seyyar satış yapan iki kişi hakkında da yasal işlem yaptı.
Hijyen kontrollerinde, koşulları yetersiz bulunan Ora Ocakbaşı Restoran ve Little Garden Cafe’nin faaliyetleri durduruldu. Faaliyeti durdurulan işletmeler; teknik eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine izin verildi.
Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında mühürlenen 2 işyeri yanında toplam 74 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, bir işyerine maske kullanımı ile ilgili Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4400 TL; genel gıda hijyeni ve yasal mevzuat eksiklikleri olan 8 tane gıda işletmesine de toplam 4216 TL para cezası kesildi, izinsiz şekilde seyyar gıda satışı yapan iki kişiye de yasal işlem uygulandı. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
 
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