Onlarca partiliye T izni kıyağı

UBP-DP-YDP hükümeti tarafından T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri partizanca dağıtıldı. Liste, akrabalardan, örgüt başkanlarına kadar gidiyor

2023 yılının son günlerinde UBP-DP-YDP hükümeti adeta “Noel Baba” rolüne büründü. Onlarca partiliye T izni, turistik izni ve kiralık araç izni kıyağı çekildi. İzinler bilimsel verilerle çalışılarak değil hükümete yakın kişiler tercih edilerek verildi. Listeler içerisinde örgüt başkanları, milletvekili adayları olduğu görülüyor. Birçok vatandaş duruma tepki gösterdi.

UBP-DP-YDP hükümeti tarafından verilen T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri partizanca dağıtıldı. Liste içerisinde Yeniden Doğuş Partili isimler öne çıkıyor. Devlet eliyle YDP’liler zengin ediliyor. Liste, akrabalardan, örgüt başkanlarına kadar gidiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kendi akrabalarına T izni, partililere ise kiralık araç izni vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o isimler…

-Erhan Arıklı’nın ablasının damadı Mevlüt Çiçek’e 15 kiralık izni,

Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı’nın kızı Asena Tofta’ya 20 kiralık izni,

-Erhan Arıklı’nın rahmetli abisi Orhan Arıklı’nın büyük oğlu Yıldırım Arıklı’nın damadı Basri Çağlayan’a T izni,

-Rahmetli Orhan Arıklı’nın diğer oğlunun eşi Elif Bayraktaroğlu’na T izni,

- Rahmetli Orhan Arıklı’nın kızı Neslihan Taşdemirci’nin oğlu Çağrı Taşdemirci’ye de T izni,

-YDP milletvekili adayı Suphi Asiltürk’e 5 Turistik izni,

-YDP Değirmenlik Örgütü Başkanı Abdurrahman Koloğlu’na 10 kiralık izni,

-YDP Gazimağusa eski ilçe başkanı Servet Karabacak’a 10 adet kiralık izni,

-YDP eski gençlik kolları başkanı Birkan Kızılkaya 10 kiralık izni

-YDP milletvekili Talip Atalay’ın sekreteri Banu Balık, 10 kiralık izni

-YDP Lefkoşa İlçe yönetim kurulu as başkanı Cebrail Doğan’ın babası Celal Doğan’a 10 adet kiralık izni -Güneş Televizyonu ve Güneş Gazetesi’nin yeni genel yayın yönetmeni Onur Can Çakırsoy 24 kiralık izni.

