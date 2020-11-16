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Onlar mangala biz alana’ eylemi dün Lefkoşa’da yapıldı

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Onlar mangala biz alana’ eylemi dün Lefkoşa’da saat 14:00’te Pronto Çemberi’nde başladı.

Onlar mangala biz alana’ eylemi dün Lefkoşa’da yapıldı

“Ankara elini yakamızdan çek, Erdoğan elini yakamızdan çek, Biat değil özürlük’ sloganları atan kalabalık, TC Elçiliği’ne yürüdü.
Kıbrıslı Türklerin iradesini ortaya koymak amacıyla dün gerçekleştirecek eylemler Polis tarafından ‘sözlü’ olarak yasaklandı ancak örgütler eylemlerini yapma kararı aldı.
Bir tarafta CTP Gençlük Örgütü’nün eyleminin yanı sıra diğer tarafta da Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi’nin düzenlediği ve TDP'nin desteklediği  ‘Onlar mangala biz alana’ eylemi gerçekleştirildi.


Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, TDP destekli eylem de polis barikatı ile karşılaştı.
Dereboyu’nun Meclis güzergahındaki yola barikat kuran polis, eylemcilerin Elçilik önüne yürümesine izin vermedi.
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