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Onkoloji Servisi’nde mutlu gün

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Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
 
Hastanede ve evde eğitim gören, 2021-2022 öğretim yılını tamamlayan çocuklar, karnelerini, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı.
Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesiyle  14 yıldır  Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle vakıfa üye çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 2 öğretmen desteğiyle sürdürüyor.
Bu kapsamda eğitim alan çocuklar karnelerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı. Karne ve hediyeleri çocuklara hekimleri, öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan temsilcilerle ailelerin katıldığı törende verildi.
 
 
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