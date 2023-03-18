Cumhurbaşkanı Tatar, TDT zirvesinde gözlemci üye olarak yer almalarının KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde "önemli bir kilometre taşı" olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin, "İlk defa anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla böyle bir uluslararası toplantıda yer almamız, orada diğer devlet başkanlarıyla toplantıya katılmamız, konuşma yapmamız ve aynı zamanda o bayraklarımızın önünde hep birlikte fotoğraf vermemiz, bizim için gerçekten çok anlamlıydı" dedi.

Tatar, zirvede gözlemci üye olarak yer almalarının KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde "önemli bir kilometre taşı" olduğunu vurguladı.

Tatar, "Dün (önceki gün) bir bakıma tarihe not düşmüştür çünkü ilk defa anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla böyle bir uluslararası toplantıda yer almamız, orada diğer devlet başkanlarıyla toplantıya katılmamız, konuşma yapmamız ve aynı zamanda o bayraklarımızın önünde hep birlikte fotoğraf vermemiz, bizim için gerçekten çok anlamlıydı" diye konuştu.

TDT'deki toplantıya katılarak KKTC'nin önemli bir aşama kaydettiğini söyleyen Tatar, önceki gün bütün dünyaya bir kez daha Kıbrıslı Türklerin egemen ve ayrı bir devlet olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.

Türk coğrafyasının selametle ve sağlıklı şekilde gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için mücadele ettiklerini belirten Tatar, "Dolayısıyla bu Türk devletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıslı Türklerin de aynı karede bulunması, aynı şekilde bütün bu yapılanlara hem müşahede etmemiz hem oralarda bulunmamız ve bütün bu konularda bizim de bir Türk devleti olarak yer almamız, çok önemli milli hassasiyetleri içermektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda Kıbrıs Türklerine yönelik ambargoların kaldırılması için konuşma yaptığını hatırlatarak, "Zulüm niteliğindeki çağ dışı olan bu izolasyonların yavaş yavaş kaldırılması, KKTC'nin önünü açacaktır" dedi.

Tatar, KKTC'nin ayrı egemen bir devlet olarak tescil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Rum Yönetimi'nin KKTC'nin "kimseyle temas kurmasını" ve KKTC bayrağının hiçbir fotoğraf karesinde yer almasını istemediğini söyledi.

