Önderol emekliliğini istedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alınmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol emekliye ayrılma kararı aldı



Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alınmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol, emekliye ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Önderal'ın söz konusu yazısı şöyle:

"Mart 1993 tarihinde başladığım kamu görevinde her zaman halka hizmeti ve vatandaş memnuniyetini kendime şiar edinerek hizmet vermeye gayret gösterdim. 2009 - 2021 tarihleri arasında üst düzey yönetici olarak görev yaptığım bu dönemde siyasi iktidar değişiklikleri veya birilerini müdür yapabilme adına üç kez görevden alındım, dört kez de benimle çalışmayı takdir eden bakanlarla görev ifa etme imkan ve olanağı buldum.

Bu son dönemde de tüm dünyayı sarsan koronavirüs belası ile mücadelenin tam da göbeğinde olan sağlık bakanlığında görev ifa etmek nasip oldu.

Sayın Dr. Ali Pilli ve diğer müsteşar ve müdür arkadaşlarla bu mücadelenin her safhasında özveri ile çalışmaktan hiç şikayetçi olmadım. Tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına bu dönemde harcadıkları olağan üstü enerji ve gayret için minnettarım.

Toplamda 28'i fiili olmak üzere bu devlete 30 yıl hizmet üzerinden emekli olma kararım bugün (dün) itibariyle başlamış oldu. Bu süreçte değişik kurum ve kuruluşlarda yolumuzun kesiştiği tüm çalışma arkadaşlarıma sağlıklı bir çalışma yaşamı dilerim..."

