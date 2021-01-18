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Önceliğimiz halkı bilgilendirmek

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Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığı’na getirildi

Önceliğimiz halkı bilgilendirmek
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Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığı’na getirildi.
Prof. Dr. Füsun Yıldız görevi üstlenmesinin ardından 6 kişiden oluşan komite ile yaptıkları ilk toplantıda, eylem planlarını oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti. 
Ulusal ve uluslararası arenada farkındalık yaratılması gereken sağlık konularında çalışmalar yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, yurt dışındaki KKTC'li bilim insanlarıyla, adada yaşayan ve çalışan bilim insanlarını bir araya getireceklerini söyledi.
Prof. Dr. Füsun Yıldız, önceliklerinin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile birlikte COVID-19’la mücadelede halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığının ilk icraatlarından biri COVID-19’la ilgili kamu spotları hazırlamak olacak. 
 
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