Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yapan Başbakan Sucuoğlu dün önce TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ardından da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

Toplantı sonrasında HALKIN SESİ’ne konuşan Sucuoğlu, görüşmeyi “çok memnuniyet verici” olarak nitelendirdi ve görüşmelerde istikrarın önemli olduğuna vurgu yapıldığını belirterek “Önce siyasi istikrar, sonra ekonomik istikrar” dediResmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu dün önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ardından da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.Sucuoğlu’nun Fuat Oktay ile görüşmesi saat 10:00’da başladı.Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme öncesinde, Oktay Başbakan'ı kapıda karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Fuat Oktay, Sucuoğlu’nu kapıya kadar uğurladı.Sucuoğlu saat 14.30 sıralarında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yaptığı görüşme sonrasında HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na açıklamalarda bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce, Fuat Oktay ile kısa süreli ikinci kez bir görüşme daha yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla, yaklaşık 1 saat 20 dakika, hem genel ekonomik durumu, hem siyasi durumu konuştuk.” dedi.Sucuoğlu, görüşmeyi “çok memnuniyet verici” olarak nitelendirdi.Erdoğan ve Oktay ile görüşmelerinde “inanılmaz bir sıcak karşılama” gördüklerini vurgulayan Sucuoğlu, “çok güven verici” bir görüşme yaptıklarını belirtti.Sucuoğlu, toplantıda ekonomi, yol projeleri, alt yapı, havaalanı, Su Temin Projesi çerçevesinde Mesarya’ya gelecek su, tüneller, hastane, çiftçi ile hayvancılara yemlik arpa ve mısır tedarik çalışması gibi birçok konunun gündeme geldiğini belirtti.Turizm ve yükseköğrenimle ilgili projelerin de masaya yatırıldığını açıklayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, özellikle turizmde KKTC’de Mart ayından itibaren ciddi bir canlanma olacağını ve bu çerçevede tanıtım ve katkılar konusunda gerekli girişimlerin yapılacağını vurguladı.Sucuoğlu, iki ülkenin teknik heyet toplantılarının da sabahtan itibaren sürdüğünü ve saatler boyunca toplantı yaptıklarını aktardı.Seçim sonrasında atılacak adımların da gündeme geldiğini ifade eden Sucuoğlu, mevcut projelerin hızlanmasının yanı sıra yeni projelerin de her iki görüşmelerde konuşulduğunu kaydetti.Erdoğan ve Oktay ile görüşmesinde istikrarın önemli olduğuna vurgu yapıldığını söyleyen Sucuoğlu, “Önce siyasi istikrar, ardından da ekonomi ve sosyal istikrar önemli. Çünkü siyasi istikrar ekonomik istikrarı, ekonomik istikrar da sosyal istikrarı getirir” dedi.Ülkede her sene hükümet değişmemesi gerektiği ve uzun süreli hükümetlerin olması gerektiğinin görüşmelerde vurgulandığını dile getiren Sucuoğlu, Türkiye ile ortak hedefin KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak olduğunu anlattı. Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Türkiye KKTC’yi asla sıkıntıda bırakmaz” mesajının da çok net verildiğini vurguladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerinin KKTC’nin geleceği için beklentisinin ortak olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu şöyle konuştu:“Açıkçası aklın yolu birdir. Birincisi siyasi istikrar, ki biz bunu bugüne kadar yakalayamadık ama 23 Ocak’tan sonra yakalayacağız. İkincisi ekonomik istikrar ve tabii ki üçüncüsü sosyal istikrar. İnsanımızın ekonomik açıdan daha mutlu bir hayat sürmesi gerekmektedir. Bunu da net olarak kendilerine söyledim. Biz 23 Ocak’ta iktidara hazırız. Seçilme gailesi olmadan, radikal kararlar alacak şekilde, kelle koltukta bir hükümet olacak. Kelime kelime böyle söyledim. Bu kadar netiz. Memnuniyet verici bir durum... Kendileri de kalıcı istikrar istediklerini bizlere söylediler. Mevcut projeler, yeni hastane, karayolları, yeni cumhurbaşkanlığı ve Meclis, turizm teşvikleri, ülkeye gelen öğrenci sayısını artırma, Havalimanı gibi konularda anavatanımızın destek kararlılığını gördük. Biz de ekonomik kayıpları, sektörün sıkıntısını anlattık. Seçimleri de enine boyuna konuştuk. Çok güzel görüşmelerimiz oldu. Çok yararlı ve sonuç alıcı görüşmeler yaptık. İyi ki gelmişiz, iyi ki bu görüşmeleri yapmışız... Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’a sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte temaslarımız daha da artacak.”Önceki gece Ankara’da AK Partili ve MHP’li 30 milletvekili ve eski bakanla yemekte bir araya geldiğini hatırlatan Sucuoğlu, milletvekilleriyle ekonomi, mali konularda ile yatırım alanları ve Maraş üzerinde görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.