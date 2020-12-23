“Önce sağlık doğru bir yaklaşım değil”

DP milletvekili Denktaş, Pilli’nin “vakalarda artış gözlemlenirse kapanabiliriz" açıklamasını eleştirdi





DP milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin "vakalarda artış gözlemlenirse kapanabiliriz" açıklamasını eleştirerek Bakanlar Kurulu'nda böyle bir karar olmadığını söyledi.

Denktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sağlık Bakanımız 25 Aralık itibarı ile kapanacağımız yönünde bir açıklama yapmış. Sabahtan beri telefonlar durmuyor. Bakanlar Kurulunda böyle bir karar yok. Geldiğimiz aşamada "önce sağlık " doğru bir yaklaşım değildir. "Sağlık ve ekonomi" birlikte öncülük almaz ise çok sağlıklı! Ama aç bir duruma düşeriz. Kamu kesimi unutmasın ki çarşıda çark dönmezse kamu maaş ödeme çarkıda durur..." Bulacan annem ödeycen annem" diyenlere verilecek cevap " ödeycem annem, söylediğimi yapacan yavrum" olur. Akıl başa gelsin. Bu tarihler arasında artırılmış kontrol, artırılmış uçuş, çalışacak otellere artırılmış sorumluluk ve kalacak yeri belli olmayan girişlere

Müsamahasız engel ile "sağlık ve ekonomi " birlikte ve öncelikli ele alınmalıdır.

