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Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor

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Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
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Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York’ta Fransa ve Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcıları, Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Direktörü ve BM Genel Sekreter Yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York’ta, Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jay Dharmadhikari, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Günter Sautter, BM Genel Sekreteri’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerikalar’dan sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca ve Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki ile görüştü.
Görüşmelerde Özel Temsilci Güneş Onar’a, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.
 
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