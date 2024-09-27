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Onar, New York’ta bazı diplomatlarla görüşmeler yaptı

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Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York’ta bazı diplomatlarla görüşmeler yaptı.

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Onar, New York’ta bazı diplomatlarla görüşmeler yaptı
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Onar, ABD’nin BM’deki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert A. Wood, BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyelerinden, İsviçre Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Adrian Dominik Hauri ve Mozambik Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Domingos Estêvão Fernandes’le görüştü. 
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs konusuna ilişkin istişarelerde bulunulan görüşmelerde Özel Temsilci Güneş Onar’a, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.
 
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