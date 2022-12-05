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Ombudsman Varol, Ankara'da resmi temaslarda bulunacak

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Ombudsman Varol, Ankara'da resmi temaslarda bulunacak
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Ankara’ya gidiyor.
Ombudsmanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Varol  Ankara’da İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı konularının insan hakları perspektifinden sorgulanması ve bu konulara ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek “İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu’na katılacak.
İlkan Varol, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen ve birçok akademisyenin konuşmacı olarak katılacağı Sempozyuma, TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç’ın davetlisi olarak katılacak.
 
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