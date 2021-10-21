Ombudsman Dizdarlı’dan Kıb-Tek raporu





Ombudsman Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu’nun, kurumda elektrik tarife düzenlemeleri, santral yatırımları ve elektrik kesme-bağlama konularında bazı iddialarda bulunarak bunların soruşturulması için daireye başvurduğunu bunun üzerine rapor hazırlandığını belirtti.

Dizdarlı, Kıb-Tek’te elektrik kesme ve bağlama konularında yasalardaki eksikliklerin ‘keyfi uygulamalara’ sebebiyet verdiğine vurgu yaptı, bu konuda gerekli yasa ve tüzüklerin ivedilikle yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yürürlükteki nizamnamelere uygun yapılan tarife düzenlemelerinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından herhangi yasal bir gerekçe gösterilmeden Bakanlar Kurulu’na gönderilmemesinin idari ihmal ve eksiklik olarak değerlendirdi.

Öte yandan Dizdarlı, her tarife düzenlenmesinde Elektrik İnkişaf Yasası’nın ilgili cetvellerinin revize edilerek Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir nizamname çıkarılmasının fonksiyonel olmadığını da belirtti.







