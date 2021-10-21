banner583
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
116 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
19 0
 
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
47 0
21 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
52 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
41 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
banner661
banner726

Ombudsman Dizdarlı’dan Kıb-Tek raporu

banner476

banner714
Ombudsman Dizdarlı’dan Kıb-Tek raporu
banner721
 
 
Ombudsman Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu’nun, kurumda elektrik tarife düzenlemeleri, santral yatırımları ve elektrik kesme-bağlama konularında bazı iddialarda bulunarak bunların soruşturulması için daireye başvurduğunu bunun üzerine rapor hazırlandığını belirtti.
Dizdarlı, Kıb-Tek’te elektrik kesme ve bağlama konularında yasalardaki eksikliklerin ‘keyfi uygulamalara’ sebebiyet verdiğine vurgu yaptı, bu konuda gerekli yasa ve tüzüklerin ivedilikle yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.
Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yürürlükteki nizamnamelere uygun yapılan tarife düzenlemelerinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından herhangi yasal bir gerekçe gösterilmeden Bakanlar Kurulu’na gönderilmemesinin idari ihmal ve eksiklik olarak değerlendirdi.
Öte yandan Dizdarlı, her tarife düzenlenmesinde Elektrik İnkişaf Yasası’nın ilgili cetvellerinin revize edilerek Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir nizamname çıkarılmasının fonksiyonel olmadığını da belirtti.
 
 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.