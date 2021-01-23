Ölümünün aşıyla ilgisi yok

GIYNIK’a konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, koronavirüsün pek çok hastada hafif seyrettiğini ve akciğerde tutulma oranının az olduğunu ancak kaybedilen hastalarda çok ciddi kalp sorunları olduğunu dile getirdi.



“Bizdeki hastalara bakıldığında akciğer bulguları daha hafif seyrediyor. Ancak kaybedilenlerin çok ciddi kalp sorunları vardı” diyen Aldağ, “Son zamanlarda yaşanan ani ölümlerinde büyük bir kısmının COVID’le ilgili olmadığını ve kalp krizinden kaynaklandığını düşünüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dün sabah itibari ile 74 yaşındaki Süheyla Ur’un hayatını kalp krizinden dolayı kaybettiğini dile getiren Aladağ, “Bugün kaybettiğimiz Süheyla Ur’un akciğerinde çok ciddi bir tutulum dahi yoktu. Diğer hastalıklarından dolayı ve muhtemel bir kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Ancak covid-19 olduğu için pozitif hastayı kaybetmiş olduk. Ancak bakıldığında hastanın çok ciddi bir akciğer tutulumu yoktu” “dedi.

Diğer yandan önceki gün evinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ergün Çakmak’ın ölüm nedeninin aşı olmadığını da dile getiren Dr. Aladağ, “Ölümün aşı ile hiçbir ilgisi yok. Yapılan otopside de kalp krizi olduğu düşünülüyor. Aşıyla ilgili herhangi bir alerjik durum bulunmadı” şeklinde konuştu.

