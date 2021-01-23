banner583
banner590
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
11 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
30 0
 
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
27 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
75 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
32 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
30 0
banner529
banner570

Ölümünün aşıyla ilgisi yok

banner476

GIYNIK’a konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, koronavirüsün pek çok hastada hafif seyrettiğini ve akciğerde tutulma oranının az olduğunu ancak kaybedilen hastalarda çok ciddi kalp sorunları olduğunu dile getirdi.

Ölümünün aşıyla ilgisi yok
banner601

 “Bizdeki hastalara bakıldığında akciğer bulguları daha hafif seyrediyor. Ancak kaybedilenlerin çok ciddi kalp sorunları vardı” diyen Aldağ, “Son zamanlarda yaşanan ani ölümlerinde büyük bir kısmının COVID’le ilgili olmadığını ve kalp krizinden kaynaklandığını düşünüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Dün sabah itibari ile 74 yaşındaki Süheyla Ur’un hayatını kalp krizinden dolayı kaybettiğini dile getiren Aladağ, “Bugün kaybettiğimiz Süheyla Ur’un akciğerinde çok ciddi bir tutulum dahi yoktu. Diğer hastalıklarından dolayı ve muhtemel bir kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Ancak covid-19 olduğu için pozitif hastayı kaybetmiş olduk. Ancak bakıldığında hastanın çok ciddi bir akciğer tutulumu yoktu” “dedi.
Diğer yandan önceki gün evinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ergün Çakmak’ın ölüm nedeninin aşı olmadığını da dile getiren Dr. Aladağ, “Ölümün aşı ile hiçbir ilgisi yok. Yapılan otopside de kalp krizi olduğu düşünülüyor. Aşıyla ilgili herhangi bir alerjik durum bulunmadı” şeklinde konuştu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.