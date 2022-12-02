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“Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dedikleri bu olsa gerek!”

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Biyologlar Derneği’nin eski Başkanı Hasan Sarpten, zeytinler ağaçlarının söküldüğüne dikkat çekti ve ekledi: “Savunma hazır; söküp taşımazsak şömineye odun olacaklar”

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“Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dedikleri bu olsa gerek!”
 
 
Biyologlar Derneği’nin (Bio-Der) eski Başkanı Hasan Sarpten, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kökünden sökülmüş zeytin ağaçlarının fotoğrafına paylaşarak konu ile ilgili açıklama yaptı
Zeytinler ağaçlarının söküldüğünü ve nereye taşındığın bilinmediğini belirten Sarpten, Meyve Ağaçlarının Korunması Yasası’na göre zeytin ağacının budanmasının izne tabi tutulduğunu hatırlattı.
Sarpten, zeytin ağaçlarını sökmek ve kesmek için izin almanın çok kolay olduğuna değinerek, “Hatta, izin başvurusu reddedilene hiç rastlamadım” dedi.
Memlekette zeytinin söz hakkı olmadığını vurgulayan Sarpten, “Siz yeter ki inşaat yapacağım, bu zeytini sökmek istiyorum deyin! Savunma hazır; söküp taşımazsak şömineye odun olacaklar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dedikleri bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.
 
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