“Ölümü gösterin, sıtmaya razı edin”





HP Genel Başkanı Kudret Özersay, zamanında yakıt alımı için bilerek ihaleye çıkılmadığının altını çizdi.

Özersay, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Zamanında yakıt alımı için bilerek ihaleye çıkmayın, sonra ‘acil yakıt lazım üç günlük yakıt kaldı’ deyin, sonra kesintilerle insanlara ölümü gösterin, sonra da kurumu zarara uğratacak şekilde daha pahalıya yakıt alıp insanları sıtmaya razı edin! Tam rezalet. Sayıştay ve polise başvurduk, anlaşılan bu iş mahkemede bitecek.” ifadelerini kullandı.

