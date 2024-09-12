Ölümlü kazalarda Avrupa’yı 6’ya katladık

KKTC’de ölümlü kaza oranı Avrupa Birliği'nin 6 katı. Makina Mühendisleri Odası, KKTC’nin trafik tehlikesine karşı “ölüm uykusunda” olduğunu vurguladı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, KKTC’nin trafik tehlikesine karşı “ölüm uykusunda” olduğunu savundu.

Yarkıner, trafikte yaşanan can kayıplarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ölümlü kaza oranının Avrupa Birliği’nin 6 katı olduğunu belirtti.

Yarkıner, “Trafik bu kadar ilkel ve güvensiz kalmışsa, 1974’ten beri bu konuda ölüm uykusunda olmamızdandır” dedi.

Trafikte "sıfır can kayb"ı hedefiyle strateji ve planlamalar yapılması gerektiğini kaydeden Yarkıner, Oda’nın her zaman yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Yarkıner yazısında alınması gereken şu önlemlere işaret etti:

"Araçların kütlesi arttıkça çarpışma şiddetinin de artması ve yavaşlama kabiliyeti azalmasından dolayı yol hız limitleri araç sınıflarına göre belirlenmeli.

Dağ yolu simetrik olmadığından yol ortası çizgiler yanlış, düzeltilmesi gerekiyor.

Yolların güvenlik zaafiyetleri ve riskleri belirlenerek uyarılar yapılmalı. Tehlikeler konusunda uyarı yapılmaması halinde yaşanacak kazalardan Karayolları Dairesi de sorumlu olur.

Dikmen-Boğaz yolu trafiğe açılması sakıncalı bir yoldur. Yol sonunda çok derin, can kaybına neden olacak derecede güvensiz bir banket var. Bu yolda meydana gelebilecek kazada resmi kurum ile sürücü müştereken sorumludur.

Ağır hizmet sınıfı araçlar için takometre şartı getirilmeli ve bu araçların hızları azami 85 km/ saat olarak sınırlandırılmalı.

Ülkeye sokulacak araçların, yaya koruyucu, şerit takip, öndeki araç takip mesafesi, hız limiti ve hız levhası okuma, frenleme, araç üreticisinin belirlediği aks yüklerine uygun toplam ağırlık ölçme teknolojik ekipmana sahip olması zorunlu hale getirilmeli.

ÖLÜMLÜ ÇARPIŞMA 6 KATI

Yarkıner, yeni düzenlemelerin etkisinin ancak 5 yıldan sonra görülebileceğini, ancak söz konusu hususların Avrupa Birliği üyelerinde ve Türkiye’de yasallaştığını belirtti. Yarkıner: “Ülkemizde bu konu yasallaşmadığı için dünyadaki güvenlik donanımından yoksun araçlar ülkemize ithal ediliyor.” dedi.

KKTC’de meydana gelen ölümlü çarpışma oranının Avrupa Birliği oranının 6 katı, Türkiye oranının ise 3 katı olduğunu kaydeden Yarkıner, araç ve nüfus artışının çarpışma oranını arttırabileceğini, ölüm sayısının da artmaması için belirtilen tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Arkıner, “Ulaştırma Bakanlığı’nca tedariki planlanan hız ve aks yükleri denetim sistemi ana yol güzergahlarına kurulmalıdır. 40 tonluk bir aracın yolun hizmete uygun kullanım ömrüne etkisi 1000 kilogramlık aracın 6000 mislidir.” dedi.

Adaya çalışmak maksadıyla gelen işçilere, yetersiz donanıma sahip olmasına rağmen 30-40 tonluk araçlar kullandırıldığını da belirten Arkıner, araç muayene istasyonlarının rant yeri olmaması, özelleştirilmemesi gerektiğini de belirtti.