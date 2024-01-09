banner913
banner932
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
15 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
14 0
 
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
27 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
17 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
118 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
62 0
banner996
banner985

Ölümlü kaza bir gün sonra fark edildi

banner989

İskele Mağusa anayolunda önceki akşam direksiyon hakimiyetini kaybeden 39 yaşındaki Zahra Ghodratı yoldan çıkarak, ağaca çarpıp devrildi. Dün sabah fark edilen kazada Zahra Ghodratı hayatını kaybetti

banner974
Ölümlü kaza bir gün sonra fark edildi
banner971
İskele Gazimağusa anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Zahra Ghodratı yaşamını yitirdi.
Kaza saat 19.30 sıralarında İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi. Zahra Ghodratı yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Market önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Ancak kaza dün sabah fark edildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Zahra Ghodratı yaşamını yitirdi.
Zahra Ghodratı’nın kazadan sonra yaralı şekilde saatlerce bekleyip beklemediği netlik kazanmadı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.