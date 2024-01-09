Ölümlü kaza bir gün sonra fark edildi

İskele Gazimağusa anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Zahra Ghodratı yaşamını yitirdi.
Kaza saat 19.30 sıralarında İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi. Zahra Ghodratı yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Market önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Ancak kaza dün sabah fark edildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Zahra Ghodratı yaşamını yitirdi.
Zahra Ghodratı’nın kazadan sonra yaralı şekilde saatlerce bekleyip beklemediği netlik kazanmadı.
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