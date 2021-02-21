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Ölümle neticelenen trafik kazası

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Ölümle neticelenen trafik kazası

Ölümle neticelenen trafik kazası
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 ​20.02.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan Sallakoğlu Apartmanı arkasındaki toprak patika yolu üzerinde, Gazimağusa’da sakin Casim SÜRÜCÜ (E-50) yönetimindeki SM 274 plakalı motosikletle kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada patika yolun sonunda bulunan rampadan Mustafa Kemal Bulvarına dikkatsizce giriş yapıp sağa Büyük Sanayi istikametine doğru dönüşe geçtiği esnada, o sırada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sosyal Konutlar istikametine doğru dikkatsizce ve süratli bir şekilde seyreden Gazimağusa’da sakin Ertuğrul ÇELEBİ (E-30) yönetimindeki MM 776 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Casim SÜRÜCÜ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde akciğer kanaması ve kaburga kırıkları teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Casim SÜRÜCÜ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21.02.2021 tarihinde, saat 02:15’de yaşamını yitirmiştir. MM 776 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul ÇELEBİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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