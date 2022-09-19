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Ölüme yürüyorlar

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda üst geçit mevcut; ancak yayalar karşıya yolun ortasından geçiyor

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Ölüme yürüyorlar

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, adeta ölüme meydan okuyorlar.
Canlarını hiçe sayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, yürekleri ağızlara getiriyor.
Foto muhabirimizin deklanşörüne yansıyan karelerin yakınlarında üst geçit var ancak kullanan yok.
Geçtiğimiz yıllarda ölümle neticelenen kazanın olduğu güzergahta, nayolun karşısına geçmeye çalışan yayalar canını tehlikeye atıyor, araçlarda hız yapmaktan çekinmiyor.


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