- “Ölüm, yaralanma ve zarar olayları artarak devam edecek”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, elektrikli scooterların yollarda yarattığı tehlikelere dikkat çekerek, ilgili tüzüğün can güvenliği öngörülmeden düzenlendiğini savunarak, insanların zarar görmeden ve can vermeden bu tüzüğün iptal edilmesini talep etti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği elektrikli scooter’ların yollarda yarattığı tehlikelere dikkat çekti







Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yaptığı yazılı açıklamada tüzükte yer alan kurallara yer vererek, “Bu tüzük değişikliği yapılırken ve uygulamalarında can güvenliğinin öngörülmediği, hiç değerlendirmeye hatta düşünülmek istenmediği açıkça ortadadır. Tüzük maddeleri tek tek incelendiğinde içerisinde gizlenmiş tehlikeler kendilerini göstermektedir” dedi.





- “18 yaşına gelen ancak hiçbir trafik kural eğitimi almayan sürücüler kendi canlarını tehlikeye atacak”



Avcı, 18 yaşına gelen ancak hiçbir trafik kural eğitimi almayan, tabelaları tanımayan elektrikli scooter sürücüleri olduğuna işaret ederek, bu kişilerin araçların etrafında dolaşarak, sağ ve soldan araçların yanından geçerek ve çembere araçlarla birlikte girerek, kendi canını tehlikeye atacağını, araç sürücüsünü de riske sokacağını kaydetti.



Tüzüğün ilk yayınlandığında elektrikli scooter 25 km/s hızı aşmayan olarak yayınlandığını ardından ise hızın 30 km/saate çıkarıldığını belirten Avcı, “30 km hızla giden bir scooter’a bir aracın çarpması sonucu, başında kaskı da olmayan scooter sürücüsünün ağır veya öldürücü darbe alacağı kesindir. Hatta 30 km hızla giden bir scooter’ın bir yayaya çarpması da hem yayaya hem sürücüye aynı sonucu verecektir” ifadelerini kullandı.





Avcı, Tüzük’te eksik bırakıldığını düşündüğünü maddeleri şu şekilde açıkladı:



“Scooter hızı 30 km/s olmamalı, Türkiye Cumhuriyeti’nde 25 km/s İngiltere’de 15,5 km/s ile sınırlıdır. Scooter kullanıcısı mutlaka herhangi bir ehliyet sahibi olmalıdır. Bu onun trafik kurallarını bilmesi gerektiğinin göstergesidir. 30 km/s hızla scooter’ın bir yayaya ve/veya araca ve/veya mala vereceği zararı karşılayacak güvencesi olan sigortası olmalıdır. Bir scooter sürücünün hatalı olarak bir yayaya çarpması, hayatını tehlikeye atması, çevredeki mallara veya araçlara verebileceği zararları ödemek durumunda değilse, zarar, zarar görenin yanına mı kalacak yoksa yıllarca mahkeme sonucunu beklemek zorunda mı kalacak? Scooter’ların bir zarar verme durumunda kaçmasını önlemek amacı ile her scooter’in üzerinde tanıtıcı bir levha olmalıdır. Ülkemiz trafiğinde yayaların, bisikletlilerin, motosikletlerin can güvenliğinin en alt düzeyde olduğu gerçeğinden hareketle görünebilirliği artırabilmek amacı ile fosforlu sarı yelek giyilmesi tüzükte olmalıdır. Scooter sürücünün herhangi bir çarpmada yere düşüp kafa travması alması kaçınılmazdır. En önemli organı olan beynini koruyacak kask kullanılması tüzükte olmalıdır.”





- “Ölüm, yaralanma ve zarar olayları artarak devam edecek”



Avcı, mevcut kurallar çerçevesinde ölüm, yaralanma ve zarar olaylarının artarak devam edeceğini söyleyerek, diğer ülkelerle kıyaslandığında ülke tüzüğünün en güvensiz ve tehlike dolu olduğunu ifade etti.



Avcı, açıklamasını şöyle sonlandırdı:



“Yollarda can pazarı yaşanan, yol güvenliği her geçen gün daha da azalan, yollarda yüksek miktarda alkollü, uyuşturucu tesiri altında sürücüler varken, sürat engellenemezken, yollarda çukurlar, banketler, kaldırımlar, çizgiler, bariyerler, çemberler tehlikeli iken, şoför okulları müfredatı ve resmi kitabı hazırlanmazken, ehliyette yazılı sınava geçilmezken, sürücülerin sağlık kontrolleri yapılmazken, yol güvenliği ilgili önlemler artırılmazken, insan hayatını doğrudan tehlikeye atacak böyle bir tüzüğe zaman ayırmak ve hayata geçirmek bir yanlışa imza atmak demektir.”