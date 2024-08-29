“Ölü bir zihniyet, memleketi de ölüme sürüklüyor”

CTP lideri Erhürman, “Bu zihniyet kendisi öldüğü gibi memleketi de ölüme sürüklüyor" şeklinde konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti eleştirerek, mevcut hükümetin ülkeyi yönetme gibi bir derdi olmadığını, ülkenin sorunlarını çözmek yerine başka şeylerle ilgilendiğini savundu.

Erhürman, "Ölü bir zihniyet var, bu memleketin geleceği açısından. O zihniyetin yarattığı tahribat üzerine konuşmaya devam etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Ada TV’de bir programa konuk olan Erhürman, gündeme ve Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

YABANCI İŞÇİLER VE PLANLAMA EKSİKLİĞİ

Erhürman, özellikle yabancı işçiler konusunda yaşanan sorunların öngörülebileceğini vurgulayarak, yabancı işçiler konusunun bu hale geleceğinin önceden fark edilemediğine dikkat çekti.

Erhürman, “Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planı dedik. Nüfusu bilelim, kim gelecek, hangi koşullarda gelecek, bunları planlayalım dedik. Bunlar planlanmadığı takdirde başımıza neler geleceği konusunda yeterli vurguyu yapmıştık ama bu konular karşımızdaki zihniyetin ilgi alanına girmedi” dedi.

Bu sorunların sinyallerinin önceden verildiğini belirten Erhürman, hükümetin buna karşı bir adım atmadığını ve şimdi sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

EĞİTİM VE SAĞLIKTA KRİZ

Eğitim ve sağlık alanındaki sorunların da göz göre göre büyüdüğünü söyleyen Erhürman, “Ölü bir zihniyet var bu ülkenin geleceği açısından. O zihniyetin söyleyebileceği bir şey kalmadı. Gailesi de yok” dedi.

Kamu denetimi konusunda da eleştirilerde bulunan Erhürman, “Denetlemesi gereken kamu, tam tersine denetim dışına çıkarak kendisi de bu işlerin paydaşı haline geldiği görüntüsü veriyor” şeklinde konuştu.

NARENCİYE KRİZİ VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Erhürman, narenciye sektöründe yaşanan sorunlara da değinerek, “Narenciye yerlere döküldü. Ama bu iş için ülkeye insanlar getirildi. Neden insanlar hâlâ buralarda? Nasıl barındırılıyorlar? Hem çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor, hem de bu durum polise intikal etti” dedi.

Olayın polise yansımasıyla birlikte soruşturmanın devam edeceğini belirten Erhürman, ön izin sisteminin nasıl çalıştığını ve yabancı işçilerin bu süreçte hangi koşullarda barındırılması gerektiğini de anlattı.

Hükümetin son beş yılda yaşanan olayların sorumluluğunu almadığını ileri süren Erhürman, “Bu beş sene öyle bir beş sene ki…Çok tehlikeli bir gidiş olduğunu hep söyledik. ‘Planlayalım’ dedik, anlattık. Gözlerini kapattılar, duvara tosladılar” dedi.

Erhürman ayrıca, yabancılara mülk satışlarından eğitim ve sağlıkta yaşanan krizlere kadar birçok alanda “hükümetin” hiçbir şey yapmadığını savundu.

KIB-TEK VE EKONOMİK SORUNLAR

Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile ilgili yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, “Bu zihniyet hiçbir zaman KIB-TEK’in özerkleştirilmesini savunmadı. Bu kadar yıldır KIB-TEK’te bu kadar büyük problemler yaşanmadı. Akaryakıtın geç gelmesi gibi bir problem hiç yaşanmadı” dedi.

Kamu kurumlarının zarar ettirildiğini ve var olan paranın israf edildiğini görüşünü dile getiren Erhürman, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan KDV’nin de güneydeki ekonomiye kaptırıldığını ifade etti.

EĞİTİMDE DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİK

Eğitim sistemindeki sorunlara da değinen Erhürman, “Konteyner sınıfları konuşuyoruz. Neden konteyner sınıf bu kadar arttı? Çünkü sen nüfusu kontrol edemiyorsun” diye konuştu.

Okulların maddi imkânsızlıklar içinde olduğunu belirten Erhürman, "Okulların elinde kuruş yok. Tuvalet kâğıdı alacak para yok. Sene sonu yıllığının parasının şimdiden alındığını biliyoruz" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını da vurgulayan Erhürman, devlet okullarında yaşanan zorlukların altını çizdi.

Güneydeki fiyatların kuzeyden daha ucuz hale geldiğini belirten Erhürman, "KTTO Başkanı, ‘Allah güneye geçemeyenleri korusun’ dedi. Buraya göre Güney o kadar ucuzladı ki bu lâf söylendi” dedi.

KIBRIS SORUNU VE MÜZAKERE SÜRECİ

Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Erhürman, “İki sene, üç senedir diyoruz ki yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, eski metodolojiyle olmaması gerekir. Bunu sadece toplumumuza değil, BM’ye, AB’ye hepsine anlattık” şeklinde konuştu.

Eski müzakere yönetmelerinin sıkıntılı olduğunu belirten Erhürman, yeni süreçte siyasi eşitliğin tartıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Erhürman, CTP’nin bugüne kadar ortaya koyduğu argümanları anımsattı.

ÜLKE YÖNETMEK İLGİ ALANLARI DEĞİL

Erhürman, mevcut hükümetin ülkeyi yönetme gibi bir derdi olmadığını ve ülkenin sorunlarını çözmek yerine başka şeylerle ilgilendiğini savundu.

Erhürman “Ülke yönetmek, çocuklarımıza yaşanabilir bir yer yaratmak, onların ilgi alanı değil. İlgi alanları kurultay, kim ne olacak, kim bakan olacak” ifadelerini kullanarak, mevcut zihniyetin sadece sloganlar attığını ve sokaktaki insanın yaşamını sürdüremez duruma getirdiğini söyledi.

Erhürman, “Bu zihniyet kendisi öldüğü gibi memleketi de ölüme sürüklüyor" şeklinde konuştu.