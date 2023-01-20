Olmayan benzine zam!

Benzinin kalmadığı ülkede akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam geldi. Benzine 1,59 TL, Euro Diesel’e 1,42 TL, gazyağına ise 1,69 TL zam yapıldı

Ülkede K-PET istasyonlarında benzin stoğunun kalmadığı bir dönemde akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

95 ve 98 oktan benzinin litresinde 1,59 TL, Euro Diesel’de 1,42, gazyağında ise litresinde 1,69 TL zam yapıldı.

95 oktan benzin 18,57 TL’den 20,16 TL’ye,

98 oktan benzin 18,88 TL’den 20,47 TL’ye,

Euro Dizel 20,54 TL’den 21,96 TL’ye

gaz yağı 20,27 TL’den 21,96 TL’ye yükseldi.

Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Bu, aynı zamanda yeni yılın ilk zammı oldu. Hükümet son fiyat düzenlemesini 29 Aralık 2022 tarihinde yapmış, 95 ve 98 oktan benzinde 57 kuruş, euro dieselde 61 kuruş ve gaz yağında 42 kuruş artışa gitmişti.

Hükümet, 2022 Mart ayından bu yana yürürlükte olan akaryakıt fiyatlarının günlük belirlenmesi uygulamasına 8 Eylül 2022 itibarıyla son vermişti. Fiyat değişimleri o tarihten bu yana haftalık olarak gerçekleşiyor. Üç aydır cuma günleri yapılan fiyat düzenlemesinin, 5 Aralık'ta alınan kararla perşembeleri yapılmasına karar verilmişti. Uygulama 13 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek

Öte yandan son günlerde 95 ve 98 oktan benzinin piyasadan tükenmesi K-Pet tedarikçisi benzincileri hem müşteri ile karşı karşıya getirdi hem de ekonomik olarak zor durumda bıraktı.

K-Pet tedarikçisi bazı benzinciler Kıbrıs Türk Petrolleri’nin stok yönetimini tam anlamıyla yönetememesinden dolayı bu durumda olduklarını ifade etti. K-Pet’in önünde otomasyon sistemi olduğunu ancak taşımada uzun zamandır kullanılan şirketten vazgeçilerek daha ekonomik bir şirkete geçilmesiyle sorunların baş gösterdiğini kaydetti.

Taşımacılığın da bu şekilde sekteye uğradığını kaydeden benzinciler, K-Pet’in yönetim sıkıntılarından dolayı vatandaş ile kendilerinin yüzyüze kaldıklarını kaydetti. Benzinciler, “Zaten benzin yokken üstüne bir de zam yapılması ile artık vatandaş bizim suçumuz olmamasına rağmen bizi eleştiri yağmuruna tutuyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu. Kendilerine durumun düzeleceği bilgisinin verildiği ifade eden benzinciler, “Satacak ürünüm yok ancak ben bütün yükümlülüklerimi yerine getiriyorum. Bu adaletsizlik bizi bitirecek” diye konuştu.

