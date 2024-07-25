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“Ölenlerin kemikleri sızlıyor”

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“Ölenlerin kemikleri sızlıyor”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, insanların UBP müdahalelerine tepki gösterdiğini belirtti, “Yıllardan beri böyleler. O koltuğa oturabilsinler diye, hatta parti başkanı olabilsinler diye bütün rezilliklere ve iyi yönetilmemeye rağmen belirli bir taban onlara oy veriyor” şeklinde konuştu.
“UBP’yi kuran eskilere bakıyorum, ne amaçla kuruldu? Şimdi nerelere geldi” yorumunu yapan Çeler, “Ölenlerin kemikleri sızlıyor” dedi.
Bir müdahale varsa, “Gaileyi kendileri çeksin” şeklinde konuşan Çeler, “Biz kendi işimize bakalım” ifadelerini kullandı.
 
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