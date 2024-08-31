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"Oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz"

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KTBK Komutanı Tümgeneral Kılınç vurguladı: “Kahraman Türk Ordusu Kıbrıs Türkü’nün de hukukunu, hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir”

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"Oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz"
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kılınç, özel defterde şunları ifade etti:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu kahraman ordumuzun, cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığın abideleştiği 30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünü bir kez daha gururla ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Bu büyük zafer, aynı zamanda, dünya üzerinde bağımsızlık mücadelesi veren milletler için bir sembol ve emsal teşkil etmiştir.

Türk milleti, 30 Ağustos Zaferi ile sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşama azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ederek anıtlaştırmıştır.

Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olarak tanımladığımız kahraman ordumuz, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz’den Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olmakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. 

Kahraman Türk Ordusu Anavatan’daki istiklal mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü’nün hukukunu, hak ve menfaatlerini 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla korumaya devam edecek ve bir oldubittiye asla müsaade etmeyecektir. 

Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda ederek ebediyete irtihal eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”

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