Olaylı eylem

SMA hastası Asya bebeğin tedavisi için Sağlık Bakanlığı önünde yapılan eylemde arbede çıktı. Eylemciler, Bakanlığa ait otoparkın giriş çıkışını kapatınca polis müdahale etti, arbede çıktı, bir eylemci yaralandı, bir eylemci de tutuklandı

SMA Tip 1 hastası 10 aylık Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavisi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla dün eylem yapıldı.Sağlık Bakanlığı’na yürüyen eylemciler, “Sağlık haktır, satılamaz”, “Asya bebeğe sağlık hakkını verin”, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” pankartları açtı.Eylemciler, Bakanlık önünde, Asya bebeğin Ankara’daki tedavisinin hemen başlaması ve ardından 2,5 milyon dolar olan “Zolgensma” ilacının karşılanması taleplerini dile getirerek, talepleri karşılanıncaya kadar Bakanlık önünde kalacaklarını söyledi.Eylemciler, Sağlık Bakanlığı’na ait otoparkın giriş ve çıkışını kapattı.Bu sırada park yerinde araçları olan vatandaşlar eylemcilerin otopark girişini açmasını istedi, tartışma yaşandı. Otoparktan çıkış yapmak isteyen, Sağlık Bakanlığı çalışanlarından birine ait olduğu öğrenilen araca eylemcilerden biri eliyle vurdu.Polis, eylemcilere müdahale etti ve eylemcileri iterek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Polis, direnen eylemcilere müdahaleyi daha da sertleştirdi ve yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşandı, bir eylemci yaralandı, bir eylemci de tutuklandı.Öte yandan “Asya Gönüllüleri”nden Halil Karapaşaoğlu, Asya’nın son durumu hakkında bilgi vererek, şu anda kas kaybı geciktirme tedavisi için Ankara’da olduğunu, ancak Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu sistemine dahil olmadığı için Hastane’nin herhangi bir tedavi uygulamadığını belirtti.Karapaşaoğlu, Asya’nın sisteme dahil olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğini, ancak henüz vatandaşlığın sağlanamadığını kaydetti ve sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.Bakanlık önünde okunan açıklamada, ülkedeki insanların sağlığından ülkenin Sağlık Bakanı sorumlu olduğu belirtilerek, Asya’nın iyileşmesi için tek şans olan Zolgensma ilacı masrafının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması veya konuya çözüm üretmesi gerektiği belirtildi ve Bakan’dan randevu talep edildi.“Karel’i kaybettik, Asya’yı kaybetmeyeceğiz, Asya’yı yaşatacağız” denilen açıklamada, taleplerinin karşılanması için “bir kişi kalana kadar” Bakanlık önünde mücadeleye devam edeceği belirtildi.Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nden Zahide Aliusta da eylemde söz alarak, “En temel haklardan olan hayatta kalma hakkı, çocuğun beslenme, barınma, sağlık hizmetine ulaşımını kapsıyor. Asya bebek bu haktan ne kadar yararlanabiliyor?” diye sordu.Öte yandan eylem yapan gönüllüler akşam üzerine doğru Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile görüştü.Görüşme sonrası açıklama yapan Asya gönüllüsü Tuğçe Koruoğlu, Asya’nın TC vatandaşı olmaması gerekçesiyle, 3 haftadır Ankara’daki tedavisine başlanmadığını hatırlattı.“Asya Ankara’ya gitmeden önce tüm bu sorunların halledildiğiyle ilgili söz almıştık” diyen Koruoğlu, Bakan Üstel’den bunun çözümünün sağlanmasını talep ettiklerini anlattı.Koruoğlu “Bakan Üstel bugüne kadar söylediğinden daha farklı bir şey söylemedi. Konuyla ilgileneceklerini söyledi” dedi.Koruoğlu ikinci taleplerinin de, Asya’nın asıl ihtiyacı olan ve gen tedavisinde kullanılan 2,5 milyon Dolar olan Zolgensma ilacının devlet tarafından karşılanması olduğunu anlattı.“Zolgensma ilacının sağlık hak ve kapsamında temin edilmesini talep ettik” diyen Koruoğlu, Bakan Üstel’in kendilerine bu konuyu ilk Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirme sözü verdiğini belirtti.Koruoğlu, “Üstel bize bunun tek başına verebileceği bir karar olmadığını söyleyerek, ‘Maliye’ye ve Başbakanlığa gidin’ dedi. Görüşmeye geldiğimiz gibi çıkıyoruz diye hissediyorum. Ama kararımız şudur; bu para Asya’nın hesabına yatana kadar eylemimiz devam edecektir” dedi.