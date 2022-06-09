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“Olayın tek sorumlusu Özkurt değil”

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BAY-SEN, siyasilerin seçim yasaklarında olunduğunu bilmelerine rağmen, demeç verdiğine dikkat çekti

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“Olayın tek sorumlusu Özkurt değil”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, “Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir” dedi.
Kanat yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Bağımsız yargının verdiği kararlara saygımız sonsuzdur. Ancak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN olarak 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Geçitköy Barajı’na yeniden su verilmesiyle ilgili açılış töreninin kanalımızdan canlı olarak yayınlanması nedeniyle mahkeme tarafından sadece kurum müdürümüze verilen ceza talihsizliktir. Aylardır çekilen su sıkıntısının giderileceği bir an olan Türkiye’den gelen suyun KKTC’ye ilk akışı, BRT ekranlarından canlı olarak vatandaşa duyurulmaya çalışılırken, simültane gelişen olaylar nedeniyle siyasi erkin de konuşma yapması sonucu seçim yasakları, yapılan canlı yayın içerisinde delinmiştir. 
Siyasiler de seçim yasaklarının olduğu bir dönemde “demeç verme, açılış törenlerine katılma vb.” eylem ve açıklamalarda bulunamayacaklarını bilmelerine rağmen böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldılar. YSK’nın sadece Kurum Müdürü Meryem Özkurt’u suçlaması adil değildir.”
 
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