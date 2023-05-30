Olağanüstü başarıları, soyadını belirledi

Yaşamı boyunca toplumunun kalkınması yönünde çabalar gösteren Başhakim Mehmet Zekâ’ya ilkokulda gösterdiği olağanüstü başarılarından dolayı “Zekâ” adı verilmişti

Başhakim Mehmet Zekâ’ya ilkokulda gösterdiği olağanüstü başarılarından dolayı “Zekâ” adı verildi. O da bu adı, soyadı olarak kullanmayı seçti. Saygın hukukçuluğunun yanı sıra mütevazı kişiliğiyle çevresine toprak sevgisini aşılayan Zekâ, 1961’de Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve bu görevi ölüm tarihine değin sürdürdü.Yaşamı boyunca toplumunun kalkınması yönünde çabalar gösteren Başhakim Mehmet Zekâ’ya ilkokulda gösterdiği olağanüstü başarılarından dolayı “Zekâ” adı verildi. Bundan dolayı Mehmet Zekâ, hayatı boyunca bu ismi soyadı olarak kullandı.Seçildiği Türk işleri Komisyon Başkanlığı vesilesiyle çağdaş yasaların geçmesini sağlayan Mehmet Zekâ, 1963 olaylarının ardından Genel Komite ve Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis üyeliklerinde bulunduSaygın hukukçuluğunun yanı sıra mütevazı kişiliğiyle çevresine toprak sevgisini aşılayan Mehmet Zekâ, tarımsal kalkınmanın toplumumuz için yaşamsal önemini hep savundu. Bu uğurda maddi-manevi yardımlarda bulundu.28 Mayıs 1984’te yaşama veda eden Zekâ Bey, 1961’den ölene dek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı görevi yaptı.1903 yılında Bladanisyo (Balalan) köyünde dünyaya gelen Zekâ Bey’in babası Hüseyin Mehmet Guselli ve annesi Ayşe Hüseyin Guselli ile Bladanisyo köyünde ikamet etti. İlkokul ve ortaokul tahsilini Mehmetçik’te tamamlayan Zekâ Bey, Lefkoşa’da lise ve daha sonra İngiliz okulundan mezun oldu.İstanbul Hukuk Fakültesini “Aliyyü’l-a’la: Pekiyi” dereceyle bitirdikten sonra İngiltere’de, Londra’da “Middle Temple Inn of Court’dan kısa sürede “Barrister-at-Law” unvanını almış ve Kıbrıs’a gelerek avukatlığa başladı.1930’lu yılların başında İngiliz Müstemleke İdaresi’nde siyasete de giren Zekâ Bey, o zaman Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçildi. Bundan hemen sonra avukatlıkta göstermiş olduğu başarıdan dolayı doğrudan Kaza Mahkemesi Hakimliği’ne tayin olan Zekâ Bey, Mağusa ve Limasol’da başarıyla yürüttüğü bu görevden sonra terfian Kaza Mahkemesi Reisi olarak Lefkoşa’ya nakledildi. 1952 yılında Yüksek Mahkeme Hakimliğine terfi eden Zekâ Bey, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve bu görevi ölüm tarihine değin sürdürdü.1963 olaylarının ardından Genel Komite ve Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis üyeliklerinde bulundu.Saygın hukukçuluğunun yanı sıra mütevazı kişiliğiyle çevresine toprak sevgisini aşıladı. Tarımsal kalkınmanın Toplumumuz için yaşamsal önemini anlattı. Bu uğurda maddi-manevi yardımlarda bulundu.28 Mayıs 1984’te yaşama veda eden Zeka Bey, 1961’den ölene dek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı görevinde de bulundu. Zeka Bey, evli ve beş çocuk babasıydı.