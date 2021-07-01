Okulların masrafları nasıl karşılanacak?

KTÖS, Eğitim Bakanlığı’nın okullar için tek bir kuruş bütçe ayırmadığını belirterek “Okullara bütçe ayırmayan hükümet ve Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını açıklamalıdır” mesajı verdi.





KTÖS (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası), Eğitim Bakanlığının “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” gibi söylemleriyle okul yöneticilerini ve öğretmenleri hedef tahtası haline getirdiğini öne sürerek, bu davranışı “kabul edilemez ve sorumsuz” olarak nitelendirdi.

Sendika, açıklamasında, kamusal eğitimin devletin vatandaşına ücretsiz olarak sunmakla yükümlü olduğu anayasal bir hak olduğunu ve okullardaki tüm giderlerin Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğini ifade ederek, Eğitim Bakanlığının okullar için “tek bir kuruş” bütçe ayırmadığını iddia etti.

Okulların, gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmek, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek, teknolojik imkanları kullanabilmek, etkinlikleri ile ilgili malzeme sağlamak, internet, temizlik ve dört yaş sınıflarının öğretmen yardımcısı giderlerini karşılayabilmek için okul bütçesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Sendika, 2015 yılında yapmış oldukları araştırmada okulların yüz on bin TL ve beş bin TL arasında yıllık giderleri olduğunu hesapladıklarını, bu miktarın mevcut koşullarda 3 katına çıktığını ileri sürdü.

Sendika ve Eğitim Bakanlığı’nın okullara bütçe ayrılması konusunda uzlaşmasına ve bu konuda yasa taslağı çalışması yapılmasına rağmen Eğitim Bakanı’nın ısrarla bu yasayı hayata geçirmediğini de öne süren Sendika şunları kaydetti:

“Okullara bütçe ayırmayan hükümet ve Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklamalıdır. Eğitim Bakanı okulların masrafları olduğunu bilmiyor mu? Eğitim Bakanı okullara bütçe ayrılmadığını bilmiyor mu? Eğer bilmiyorsa, o koltukta yeri yoktur. Eğer biliyorsa, eğitimden sorumlu Bakan olarak okulların ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi, okul yöneticileri ve öğretmenleri ailelere karşı hedef göstermeye çalışmıştır. Tüm bu gerçekler ortadayken, Eğitim Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama popülisttir ve sorumluluktan kaçma örneğidir.”

Görünen ve görünmeyen giderlerin karşılanabilmesi için okullara bütçe talep eden Sendika, bu bütçe oluşturulana kadar bu masrafların aileler tarafından değil, Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmasını ve 2022 bütçesi oluşturulurken, okullara bütçe kalemi ayrılmasını talep etti.

Sendika, ayrıca, Eğitim Bakanının tutumuna karşı, okul yöneticilerinin eğitim-öğretim adına yaptığı tüm harcamaların faturalarını Eğitim Bakanlığı adına almaları ve tüm bu giderlerin Bakanlık tarafından ödenmesini talep etmeleri, gelir getirici çalışmalarının siyasiler tarafından suiistimal edilmesinden dolayı okul aile birliklerinin de bu çalışmalarını durdurmaları çağrısında bulundu.

Velilere de seslenen Sendika, aileleri bağış yapmaya zorlayarak sorumluluktan kaçan Eğitim Bakanı’nı Anayasa’nın 59. Maddesine uymadığı ve görevlerini yerine getirmediği için Ombudsmana şikâyet etmek ve dava açma hakları olduğunu belirtti.

Sendika son olarak, Eğitim Bakanı’na seslenerek, “Görmedim, duymadım, bilmem gibi söylemlerle eğitim yürümez. Hükümet olarak sorumluluğunuzu yerine getirmek yerine okul yöneticileri ve öğretmenleri hedef haline getirmenizin özrü kabul edilemez. Çözüm konusunda iyi niyetiniz varsa ve ücretsiz kamusal eğitim konusunda samimiyseniz ekte sunduğumuz ‘Okullara Ödenek Ayrılması’ ile ilgili taslağı ‘Teknik Kurul’da tartışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.”

