“Okulların açılmasının kurultayla ilgisi yok”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğretmen eksikliği nedeniyle öğrencilerin güvenliğinin risk altında olacağına dikkat çekerek, okulların açılmasının UBP Kurultayı ile ilgili olmadığını söyledi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sim TV’de katıldığı bir programda okulların açılmasının UBP Kurultayı ile ilgili olmadığını toplumun bunu kurultayla ilişkilendirdiğini savundu.

Çavuşoğlu, “Asıl maksadımız öğrencilerdir. Toplum bunu kurultayla ilişkilendirip bu şekilde UBP’ye saldırma yönünü tercih etti” dedi.

Çavuşoğlu, kararın öğretmen atamalarının gecikmesi nedeniyle alındığını söyledi. Çavuşoğlu, öğretmen eksikliği nedeniyle öğrencilerin güvenliğinin risk altında olacağına dikkat çekerek “Hükümet, öğrenciler riske atmamak için böyle bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu okulların fiziki açıdan yüzde 99 oranında hazır olduğunun da altını çizdi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden bu yana okulların onarımı ve güçlendirilmesi için ciddi bir çaba sarf ettiklerini belirterek, “Tarihin en yüksek sayıda tamir, bakım ve onarım mücadelesi verildi. 91 okula tamir, 28 okula güçlendirme yapıldı, bunlardan 22’si tamamlandı. 6 okulda güçlendirme çalışmaları sürüyor. Diğer okullarda ise konteyner sınıflarla eğitimi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi. Bakan, 20 civarında okulu yıkıp yeniden inşa ettiklerini ve bu sayının 24’e tamamlanacağını belirtti.

"Bitmeyen bir binamız yok, eğitimin devamlılığı için alternatif yaratmadığımız bir noktamız da yok" diyen Çavuşoğlu, eğitimdeki bir diğer önemli gündem maddesinin öğretmen atamaları olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, ilkokullarda kadrolu atamalarının yapıldığını ancak ortaöğretim ve mesleki teknik liselerinde öğretmen atamalarının tamamlanmadığını ifade etti. “Atamaların yapılmasıyla birlikte öğretmenlerin Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık sertifikalarını da almaları gerekiyor. Bu süreç henüz tamamlanmadığı için Hükümet, okulların 1 hafta ertelenmesine karar verdi” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Okulların açılmasına engel olabilecek bir eğitim bakanı düşünülemez. Hükümet de ben de okulların açılması gerektiğini savunduk. Ancak depremi de yaşamış bir halk olarak çocukların güvenliği her şeyden önemli. 1 hafta erteleme kararı bu doğrultuda alındı” açıklamalarında bulundu.

Nazım Çavuşoğlu, gazetecinin “Konteyner sınıf” söylemine tepki gösterdi “Konteyner değil prefabrik sınıftır” dedi.