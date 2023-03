Okulları iş dünyası yapıyor

KKTC’nin okul yapacak parası olmayınca devreye işadamları girdi. Tüfekçi Ltd., Haspolat’a, Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd de Yeniboğaziçi’ne okul yapacak

Yeniboğaziçi İlkokulu yeniden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. arasında Yeniboğaziçi İlkokulu yeni binasının inşaatına ilişkin protokol imzalandığı bildirildi.

Protokol kapsamında Yeniboğaziçi İlkokulu'nda sınıf ve idari bölümlerin bulunduğu bina, Bakanlık tarafından çizdirilen projeye bağlı olarak Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından yıkılıp yeniden inşa edilecek.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ülkede oluşan tedirginliğin ve yaşanan kayıpların bundan sonra yaşanmaması adına herkesin elini taşın altına koyarak mücadele ettiğini söyledi.

Ülkede uzun zamandır turizm sektörüne yatırım yapan Kenan Atlı’nın da bu mücadeleye katkı koymak istediğini ve ‘bu ülkenin geleceğine bir destekte ben vereyim’ düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Çavuşoğlu, Kenan Atlı’ya, ailesine ve temsil ettiği kuruma, ülke gençliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. Direktörü Kenan Atlı ise gençlere yapılacak olan yatırımların önemine işaret ederek, “Bu ülkede çalışıp kazanan insanlar olarak, bu ülkeye katkı koymamız gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz.” dedi.

BİR OKUL DA TÜFEKÇİ’DEN

Öte yandan Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi de Haspolat’a okul yapma kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüfekçi Ltd. arasında Haspolat’a yapılacak yeni ilkokul binasının inşaatına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında Tüfekçi Ltd. Haspolat İlkokulu’nu eğitimi aksatmayacak şekilde yeniden inşa edecek. Yeni okulun ismi ise Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu olacak.

Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi ve Gülen Tüfekçi yaptıkları konuşmada, iş bölgesi olarak Haspolat’ta bulunduklarını, Haspolat’ın nüfusunu, çocukların ve ailelerin yapısını bildikleri ifade ederek, bu çocuklara dokunmak için yeni bir okul yapma kararı aldıklarını söyledi.

“Bu çocuklar bizimdir ve geleceğimizdir.” diye konuşan Tüfekçi, aldıkları karar doğrultusunda yola çıktıklarını ve kalıcı bir eser bırakacak olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.