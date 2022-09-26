Okullarda temizlik kaosu

Temizlik işlerini alan iki farklı şirketin çalışanları ödemede yaşadığı sıkıntı, okullarda temizlik krizine yol açtı



Geçmiş dönemde devletin ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi ve temizlik işlerini alan iki farklı şirketin çalışanları ödemede yaşadığı sıkıntı, okullarda temizlik krizine yol açtı.

Geçmişte çalıştırılıp ödenmeyen hademelere Kamu-İş sahip çıktı ve bu işçileri üyesi yaparak devlette kadrolanmaları yani devlete istihdam edilmeleri için mücadele başladı. Aylarca Başbakanlık önünde mücadele eden çalışanlar amacına ulaşamadı.

330 kişilik hademe kadrosu olmasına rağmen devletin kadrolu hademe alacak bütçesi bulunmuyor. Bu nedenle okullardaki temizlik işleri özel sektöre devredilmiş durumda.

Son yapılan ve Aralık ayına kadar geçerli olan okullardaki temizlik ihalesini CUMERO isimli şirket kazandı.

Şirket geçmiş dönem çalışan 280 kişiye kucak açtı ve okullarda çalışmaları yönünde çağrı yaptı. Bir çok hademe okullarda çalışmaya başladı ancak Kamu-İş’te örgütlü olan 192 hademe devlete istihdam edilmeyi istiyor.

Kamu-İş bu talep ile 3 okulda grev başlatınca Milli Eğitim Bakanlığı, Sendika ve yeni şirket karşı karşıya gelmiş oldu.

Kamu-İş’in grev ilan ettiği okullarda Eğitim Bakanlığı “Ben sözleşme yaptım, ilgili şirket temizlik yapmalı” deyince şirket de grev ilan edilen okullarda sözleşme gereği görevi olan temizlik işini yaptı. Sendika ise grev kırıcılığı iddiasıyla polise şikayet etti.

Ancak şirket yöneticileri, grevde olan okullarda çalışan hademelerin bugüne kadar herhangi bir şirkete kayıt yaptırmadıkları, söz konusu hademelerin devletin de personeli olmadıkları için grev konusunun havada kaldığını, kendilerinin yasal yükümlülükleri olan temizlik işini yapmaları gerektiğini belirtti.

Çalışanların işlerini kaybetmemeleri ve ayın 30’unda maaşlarını alabilmeleri için ihaleyi alan CUMERO şirketine kayıtlarının yapılması gerektiğine değinen şirket yetkilisi, “Çalışanlarımız eğer imza atıp bize kayıt yapmazlarsa yerine başkalarını istihdam etmek zorundayız. Biz sözleşmemiz gereği KKTC’deki tüm okulların temizlik işlerini yapmak zorundayız. İhaleyi kazandık ve işimizi yapmalıyız. Eğer bu arkadaşlarımız bize gelip kayıt olmazlarsa hem maaşlarını alamayacaklar hem de biz başkalarını istihdam etmek zorunda kalacağımız için işsiz de kalacaklar. Biz hiçbir çalışanımızı kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Kamu-İş ise çalışanların devlete istihdam edilmesi gerektiği konusunda ısrarlı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili polise şikayette bulunduklarını belirterek, “Grev yapılan okullarda çalışma yapılamaz. Burada suç işleniyor. Polisimizi göreve davet ediyoruz. Çocukların eğitim haklarını elinden alan bir kurum varsa bu da bu ortamı yaratan Milli Eğitim Bakanlığı’dır” dedi.

