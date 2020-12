Okullarda tehlike büyük

LTL’de bir öğrencinin pozitif çıkmasının ardından, temaslı öğrenciler izole altına alınmadı, temaslı öğretmenlere de idari izin verilmedi. KTOEÖS Başkanı Gökçebel, “Gelinen nokta, okulların kapanma noktasıdır” dedi





LTL’de bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, okulların salgınla mücadele konusundaki “yalnızlığı” su yüzüne çıkmış oldu.

İddialara göre; temaslı öğrenciler izole altına alınmadı, temaslı öğretmenlere idari izin verilmedi, güvenli hissetmeyen aileler çocuklarını okula göndermedi ancak “Bakanlığın baskısıyla” eğitime ara verilmedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda pandemiyle ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde dün basın açıklaması düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, okul bahçesinde yaptığı açıklamasında, yüz yüze eğitimi her zaman savunduklarını ancak sistemli ve bilimsel önlemlerin bir türlü alınmadığını ifade ederek, “Gelinen nokta, okulların kapanma noktasıdır” dedi.

Bu durumu görmeyen bir Bakanlar Kurulu’nun olduğunu savunan Gökçebel, “bilimsel veriler toplamadan, verilere dayandırılmadan karar alan bir karar mekanizması var. Kısacası, toplum sağlığı el yordamıyla korunmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

“SABUN VE DEZENFEKTAN İÇİN OKULLARA BÜTÇE AYRILMADI”

Gökçebel,“Özellikle sağlıklı ve güvenli okulların olması için temiz suyun, sabunun, peçetenin, dezenfektanın, yani bir okul bütçesinin olması lazım. Hiçbir okulun tek kuruşluk bütçesi yoktur. Okul tuvaletlerinde, kantinlerinde, 50 metre karelik öğretmen odalarında sosyal mesafenin nasıl korunacağını bize anlatan biri yok. Okulların temiz ve hijyen olması öngörülüyor ancak okullarda hademe sorunu var. Hademeler hizmet alımı ile yarım günlük gönderiliyor. Temizlik ve hijyeni tam yapılabilecek kapasitede bir okul yok.” dedi.

Gökçebel, bulaşın ülke genelinde etkili olmasının ardından “sosyal mesafe ve maske” kurallarının her daim duyurulduğunu ancak okulların tuvaletlerinde, kantinlerde, 120 kişinin oturduğu 50 metrekarelik öğretmenler odalarında sosyal mesafenin nasıl korunacağını anlatan birinin bulunmadığını belirtti.

Okulların temiz olmasının ön görüldüğünü ancak okulların hademe konusunda sorunlar yaşadığını belirten Gökçebel, şöyle devam etti:

“Okullara hademeler çok geç verildi. Kadrolu hademe olayı bitirildi, hizmet alımı ile bu süreç götürülmeye çalışıldı. Verilen hademe sayısı yetersiz ancak günde 5 kez tuvaletlerin ve dış yüzeylerin temizlenmesi talep ediliyor. Bu kuralları uygulayabilen bir okul yok çünkü hademe sayısı yetersiz.”

“OTOBÜSLERDE NE MASKE KONTROLÜ YAPILIYOR, NE DE ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR”

Toplu taşıma ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapılmadığını ancak yapılmaması gereken ne varsa yapıldığını ifade eden Gökçebel, “Otobüslerde ne sosyal mesafe, ne ateş ölçme ne de maske kontrolü var. Denetim hiçbir şekilde uygulanmıyor” şeklinde konuştu.

“Okullar, başka çalışma alanlarına benzemez… Okullarda olan insanlar günde 5-6 saat aynı ortamda olmak zorundalar” diyen Gökçebel, “Okullarda eğitim alan öğrenciler, yaşları itibariyle maske ve sosyal mesafe kurallarına çok da dikkat etmiyorlar ve iyi bir taşıyıcı olabiliyorlar” dedi.

Bu konuda en baştan beri çeşitli defalar Bakanlığı uyardıklarını belirten Gökçebel, bir okulda pozitif vakaya rastlanması durumunda neler yapılması gerektiğini anlatan bir “bulaş-temas protokolünün” oluşturulmadığını ifade ederek, “Olası bir vaka tespiti durumunda; eğitime kaç gün ara verilmesi, ne yapılması gerektiği sorularının yanıtını bilen kimse yok. Ne Eğitim Bakanı ne de Müsteşar bunu bilmiyor” şeklinde konuştu.

Gökçebel, “temaslı sayılan öğretmenlerin bile okula gelmemesi durumunda idari ceza alacakları yönünde uyarıldıklarını” söyledi.





LTL’de eğitim durma noktasında



LTL’de vaka görülmesinin ardından aileler çocuklarını okula göndermemeye başladı. 490 öğrencinin olduğu LTL’ye, çarşamba günü 170, perşembe günü ise sadece 120 öğrenci geldi







Lefkoşa Türk Lisesi öğretmenleri adına bir açıklama yapan Çağıl Ener, LTL’de yaşanan sorunların, tüm okullar için geçerli olduğuna dikkat çekerek, Eğitim Bakanlığı’nın tüm sorumlulukları okul idarelerine yüklediğini kaydetti.

Kovid-19 pozitif LTL öğrencisinin ailesinde de pozitif vaka olduğu halde tespit edilemediğini ve toplumdan izole edilmediğini öne süren Ener, vaka tespit edildikten sonra ise dezenfeksiyon ve temaslı takibinin sağlıklı yapılabilmesi için okulun geçici süreliğine kapatılmasının Bakanlık tarafından kabul edilmediğini anlattı.

Ener, test sonucu pozitif çıkan öğrencinin ailesinde de pozitif kişilerin olmasına karşın, bu durumun kendilerine iletilmediğini, öğrencinin toplumdan izole edilmediğini vurguladı.

Test sonucu pozitif çıkan öğrenciyle aynı sınıfı paylaşan öğrencilere, kendi evlerinde izole olma şansı verildiğini ancak aynı öğrenciyle okul içerisinde temas eden, temaslı olduğunu açıkça ifade eden öğrencilere bu şansın tanınmadığını kaydeden Ener, olayın patlak vermesinden iki gün sonra, söz konusu temaslı öğrencilere sadece bir kez PCR testi yapıldığını ifade etti.

Ener, öğrenci ile temaslı konumunda olan öğretmenlerin taleplerine rağmen, izole olabilmeleri adına idari izinli sayılmadıklarını vurguladı.

Ener, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bir Bulaş Temas Protokolü hala oluşturulmamasından dolayı, bazı temaslı öğrenciler toplumumuzda gelişen linç kültürü dolayısıyla kendini gizleme yoluna gidebilmiştir. Tüm temaslı öğrencilerin tespiti, testi ve takibi yapılamamıştır” ifadelerini kullandı.

Tespit edilen pozitif vaka ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler izole edilirken, aynı öğrenci ile teneffüslerde veya okul dışında yakın temas geliştiren öğrencilerin birinci temaslı olarak kabul edilmediğini kaydeden Ener, bazı öğrencilerin temaslı olduğunun ise okul idaresi tarafından tespit edildiğini söyledi.

Temaslı öğretmenlerin ise talep etmelerine rağmen idari izinli sayılmadığını ve bireysel çabalarıyla izole olduklarını belirten Ener, okulda eksik öğretmen ve öğrencilerden dolayı eğitimin aksadığını ancak okulun, Bakanlık eliyle açık tutulmaya zorlandığını iddia etti.

Okulda vaka görülmesinin ardından ailelerin tedirgin olarak, çocuklarını okula göndermemeye başladıklarını kaydeden Ener, 490 olması gerekirken, çarşamba günü 170, perşembe günü ise sadece 120 öğrencinin geldiği bilgisini verdi, LTL’de eğitimin güvensizlik ortamı nedeniyle neredeyse durduğunu belirtti.

LTL’nin şu an Bakanlık eliyle açık tutulmaya çalışıldığını, pozitif vakanın tespit edildiği günden bu yana okul nüfusunun her geçen gün azaldığını, şu an sadece 135 öğrencinin okula geldiğini belirten Ener, “Bakanlığın gerekli önlemleri almaması nedeniyle aileler çocuklarını okula göndermiyorlar” dedi.

LTL öğretmeni, ailelerin öğrencileri okula göndermemesine rağmen, Bakanlığın “sınıfta iki kişi bile olsa ders yapılsın” yönünde baskı yaptığını ve fırsat eşitsizliği yaratıldığını kaydetti.

LTL’ye, adanın 32 farklı bölgesinden öğrenci ve öğretmenin geldiğini ancak sadece bir kez okul genelinde rastgele test uygulamasının gerçekleştiğini vurgulayan Ener, “Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları, öğrenci ve öğretmenlere gerekli güveni vermemiş, sınıfta kalmıştır” dedi.









Hangi lisede kaç vaka var?



İşte Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar :

Demokrasi Ortaokulu: 1 vaka

19 Mayıs TMK: 1 vaka

Atatürk Meslek Lisesi: 1 vaka

Haydarpaşa Ticaret Lisesi: 1 vaka

Mağusa TMK: 1 vaka

Şehit Turgut Ortaokulu: 1 vaka

Lefkoşa Türk Lisesi: 1 vaka

Polatpaşa Lisesi: 10 temaslı

Güzelyurt Meslek Lise ve Girne Turizm Meslek Lisesi eğitme giden bir öğrenci: 1 pozitif, temaslı sayısı net bilinmiyor.