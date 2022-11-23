Okullarda salgın hastalık paniği

Hademelerin grevi nedeniyle hijyen ve temizlikten uzak kalan okullarda salgın hastalık tehlikesi kol geziyor



Ülke genelinde binlerce çocuğun eğitim gördüğü okullarda yaşanan ‘Hademe’ krizi devam ederken, hijyen ve temizlikten uzak kalan okullarda salgın hastalık tehlikesi kol gezmeye başladı

Lefkoşa’da Arabahmet İlkokulu’ndan sonra Girne’de 23 Nisan İlkokulu’nda öğrenim gören çocukların velileri de ayaklanıyor.

Çöplerin toplanmaması nedeniyle onlarca çocuğun eğitim gördüğü 23 Nisan İlkokulu da pisliğe boğuldu.

Girne’de 23 Nisan İlkokulu’nda onlarca okul gibi temizlik ve hijyenden mahrum kaldı. Hademelerin yargıya taşıdığı mücadele sürerken, yaklaşık bir aydır temizlik yüzü görmeyen okullarda salgın hastalık çanları çalmaya başladı. Bazı çocuklarda ‘Bağırsak enfeksiyonu’ ve ‘Uyuz’ görüldüğünü ifade eden aileler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na ateş püskürdü. Yetkilileri ‘derhal’ göreve çağıran veliler, isyan etti.

Haftalardır çocuklarının okulda hastalık tehlikesi ile yüz yüze eğitim gördüklerini ifade eden veliler, bakanlık tarafından görmezden gelindiklerini belirterek çocuklarının hayatlarını riske atmayacaklarını söyledi.

Arabahmet İlkokulu önünde sabahın erken saatlerinde toplanan veliler, çocuklarını okul kapısından içeri koymadı. Eylemlerinin devam edeceğini kaydeden veliler, “Çözüm üretilene kadar çocuklarımız bu okul kapısından içeri adım atmayacak” dedi.

Arabahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Özbolayır, tek bir muhatap bulamadıklarını bu saatten sonra temizlik yapılmadığı sürece çocukların okula gönderilmeyeceğini söyledi.

KTÖS: “11 BİN 604 ÖĞRENCİ, 962 ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİSİNİN SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILMAKTADIR”

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak.

Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada okullarda ve eğitimde kaos yaşandığı öne sürüldü, “Okullarımızda görev yapan çalışanlara yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini imzalatmamak uğruna ilköğretimde içerisinde özel eğitim okullarının da bulunduğu 44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisinin sağlığı tehlikeye atılmaktadır” denildi.

“Okullarımızda tifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, hepatit A ve mikrobik ishaller gibi hastalıklara Eğitim Bakanlığı eliyle davetiye çıkarılmaktadır” şeklinde süren açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirildi.

KTÖS’ün okul aile birlikleri ile birlikte yarından itibaren grev de dahil her türlü eylem hakkını kullanacağı ifade edilen açıklamada, bu bağlamda da bu sabah 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi

Açıklamada, okullarda yaşanan kaosun sorumlusu olarak gösterilen Milli Eğitim Bakanı yine istifaya davet edildi.

