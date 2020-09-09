Okullarda grev günü

KTÖS, salgının patladığı dönemde ana, 1 ve 2. sınıfların eğitimine devam ettirme kararına karşı bugün bu okullarda greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisinde olan okulların açılması konusunun, Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında olduğunu savunarak, salgının patladığı bu dönemde ana, 1 ve 2. sınıfların eğitimine devam ettirme kararını hem yanlış, hem de yasadışı bulduklarını belirterek, bugünden başlamak üzere 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevinde olacaklarını açıkladı.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin verilen ek görevleri almayacağını; öğretmenlerin velilerle oluşturdukları iletişim ağı aracılığı ile öğrencilere eğitim adına her türlü katkıyı koymaya devam edeceklerini kaydetti.Hükümete eleştirilerde bulunan Elcil, hükümetin bu kararla toplum sağlığını düşünmediğini, küçük çocukları ve öğretmenleri “kobay” olarak kullandığını ileri sürerek, “yasadışı” alınan kararı yargıya taşıyacaklarını da duyurdu.Toplum sağlığını korumak, sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda kesintisiz eğitim vermek ve okulların kalıcı kapanmasını engellemek adına eylem koymanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Elcil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bununla birlikte tüm halkımızın çocuklarını okula göndermeyerek gösterdiği direnişi destekleyip teşekkür ederken, salgın hastalığın geldiği boyut nedeni ile bugüne kadar yaptıkları gibi kendilerini ve ailelerini korumaya, çocuklarını okula göndermeyip evde güvenli ortamda tutmaya devam ettirmelerini rica ederiz.”Salgınla ilgili önceki gün yaşanan kaos, dün okullara da yansıdı. Derslere katılım oranı pazartesi günü yüzde 85 iken dün yüzde 45'e gerilediMilli Eğitim Bakanlığı’nın anaokul, birinci ve ikinci sınıflar için başlattığı yüz yüze eğitim, ikinci gününde artış gösteren vaka sayısına takıldı.Salgınla ilgili önceki gün yaşanan kaos, dün okullara da yansıdı.Başkent Lefkoşa’nın en çok tercih edilen devlet ilkokulu olarak anılan Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda, 1’inci ve 2’inci sınıflar için önceki gün başlayan yüz yüze eğitim döneminin ikinci gününe, dün yaşanan “bilgi kirliliğine dayalı kaos” ve yerel bulaş oranındaki artış yansıdı, derslere katılım oranı yüzde 85’ten; yüzde 45 civarına düştü.Kıbrıs Postası’na konuşan Okul Müdürü Selda Ersoy, 160 ila 180 arasında ders başı yapması beklenirken, 72 civarı çocuğun derslikleri doldurduğunu ifade etti.Ersoy, okuldaki önceki günkü doluluk oranının yüzde 85 olduğunu, ancak dün yüzde 40-45 civarına düştüğünü belirtti.Okul yönetimine ulaşan velilerin, yerel vaka sayısının artması nedeniyle 1 hafta boyunca çocuklarını okula göndermeyeceklerini ifade ettiklerini belirten Ersoy, önceki gün yaşanan bilgi kirliliğinin de, katılım sayısının azalmasına neden olmuş olabileceğini kaydetti.9 Eylül İlkokulu'nda da dünkü öğrenci katılımı önceki güne göre yüzde 50’nin altına düştü. 9 Eylül İlkokulu'na pazartesi günü 66 çocuk gelirken dün ise 25 çocuk geldi.Girne 23 Nisan Okulu'nda ise yüz yüze eğitimin ilk günü olan pazartesi günü katılım yüzde 70 iken dün ise öğrencilerin yüzde 50’si okula geldi.Mağusa Polat Paşa İlkokulu'nda da dün okula katılım yüzde 50’nin altında kaldı.Öğretmen sendikaları, gerekli önlemlerin alınması talebiyle Eğitim Bakanlığı önünde eyleme gitti. Halkın ve çocukların güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyleyen öğretmenler Hükümeti istifaya çağırdıKıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümet ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını Covid-19 salgınının önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almaya çağırdı.Sendikalar, karantinasız girişlerin durdurulmasını isteyerek, hükümete; "tedbir alın, sokağı kontrol edin, seçimleri değil halk sağlığını ön planda tutun, okullar öğretmenler hazırdır, yeter ki tedbir alın" diye seslendi.KTÖS ve KTOEÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “okullarda alınan önlemlerin yeterli olmadığını, etütler kreşler okullarda vakaların arttığını ama bunlara rağmen denetim olmadığını” kaydetti.Tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Elcil, “vakaların patladığını, hekimler ve bakanlıktan yapılan vaka açıklamalarının çelişkili olduğunu” ifade ederek, tedbirler alınmadığı ve denetimler yapılmadığı için vakaların arttığını söyledi.Okullarda ortaya koydukları taleplerin yerine getirilmediğini ifade eden Elcil, Korona vakalarının sebebini, karantina olmaması olarak gösterdi.Vakaların artık kontrolden çıktığını iddia eden Elcil, "tedbir alın sokağı kontrol edin okullar öğretmenler hazırdır, yeter ki tedbir alın" dedi.Sendikaların ortak açıklamasını okuyan Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin halk sağlığını değil siyasete göre kararlar ürettiğini ifade ederek, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.Eylem, “ülkede felaketin eşiğine gelindi, sağlık altyapısına yatırım yapılmadı, denetimler yapılmadı, bu durum içinde eğitimin de duvara tosladı” şeklinde konuştu.Sendikaların eğitimde ve okullarda yapılması gerekenler konusunda aktif çalıştığını, öneriler sunduğunu ama bakanın “öngörüsüz” ve "ben yaparım ben bilirim" mantığıyla hareket ettiğini öne sürdü.Halkın ve çocukların güvenliğinin tehlikeye atıldığını, önceki gün okullara gelen öğrenci sayısından ailelerin güvensizliğinin görülebileceğini ifade eden Eylem, Hükümeti ve Bakanlığı eleştirdi, popülizm yapmakla suçladı ve istifaya çağırdı.