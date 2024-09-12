Okullara 218 prefabrik sınıf

Okullarda 294 sınıf ve oda boşaltıldı, 218 prefabrik sınıf kuruldu. Bugüne kadar kurulan prefabrik yapıların maliyeti, 48.7 milyon TL oldu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Eylül’de başlayacak 2024-2025 Öğretim Yılı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda 26 okulun kısmen veya tamamen kullanım dışı kaldığını aktaran Çavuşoğlu, eğitimin aksamaması için kurulan prefabrik sınıfların kalıcı değil, geçici bir çözüm olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu bugüne kadar kurulan prefabrik yapıların maliyetinin 48 milyon 751 bin 775 Türk Lirası olduğunu da belirtti.

Çavuşoğlu, 71 farklı alanda 427 bin adet kitabın basımını kendi imkanları ile yaptıklarını, 280 bin defter ve 187 bin 750 adet kırtasiye malzemesinin de dağıtımını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, üç aylık yaz tatilinin ardından kamu ve özel okullar dahil olmak üzere, İlköğretim Dairesi'ne bağlı 128 okulda 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı 48 okulda 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı 13 okulda 4 bin 500 olmak üzere yaklaşık 65 bin öğrencinin pazartesi günü ders başı yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, okulları depreme karşı güçlendirme çalışmalarını şöyle anlattı:

“Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda, 127 okuldan 77 okulumuzun durumu değerlendirildi, 28 okulumuzda güçlendirme çalışmalarına başlandı, 3 okulumuzda ise çalışmaların başlaması için sözleşme aşamasına gelindi. Güçlendirme çalışmaları başlayan 28 okulumuzun 22 tanesi, pazartesi günü açılacak eğitim yılına hazır olacak. Geriye kalan 6 okulumuzda ise gerekli önlemler alınarak çalışmalar devam edecektir.

Gelen raporlar çerçevesinde, 26 okulumuzu kısmen veya tamamen kullanım dışı bırakmak zorunda kaldığımızı, buradan belirtmek isterim. Bunun birlikte, komite ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, 5 okulumuzun güçlendirme ihtiyacı olmadığı kararlaştırıldı.

Gelinen aşamada, şu ana kadar projesi gelen 7 okul için ihaleye çıkma süreci devam etmekte, ihalesine teklif atılmayan 11 okulumuz ise yeniden ihale aşamasındadır. Henüz değerlendirilmesi yapılmayan ve projesi hazır olmayan 65 okulumuz için de çalışmalar hızla sürdürülmektedir.”

Deprem Komitesi raporları doğrultusunda, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 294 sınıf ve odanın boşaltıldığını aktaran Çavuşoğlu, boşaltılan sınıfların yerine toplam 218 prefabrik sınıf kurulduğunu söyledi.

Öğrenci sayısı yüksek olan okullarda ise öğrenci sayısını seyrekleştirmek amacıyla 33 adet prefabrik sınıfın kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kurulan prefabrik sınıfların geçici bir çözüm olduğu vurgusunda bulundu.

Prefabrik yapılarla ilgili detaylar paylaşan Çavuşoğlu, “Prefabrik yapılarımız hakkında da bilgi vermek gerekirse, 2023 yılında 108 adet prefabrik yapıyı hizmete koyduk. 2024 yılında ise 110 adet prefabrik sınıf, öğretmen odası ve kantin okullarımıza yerleştirildi. Bu noktada, prefabrik sınıflarımızın her birini, 48 metrekare standart sınıf büyüklüğünde düzenledik ve elektrik voltajı yeterli olan okullarımızda çift, voltajı yetersiz olan okullarımızda ise tek klima ile donattık. Tüm bu bilgilere ek olarak, bugüne kadar kurduğumuz prefabrik yapılarımızın maliyeti toplamda 48 milyon 751 bin 775 Türk lirası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, binalar tamamlandıktan sonra geçici olarak okullara yerleştirilen prefabrik yapıların “resim atölyesi, genel atölye, zümre odası, spor odası, ambar, masa tenisi odası ve kafeteryalara yardımcı yemek odası gibi çeşitli eğitsel ve sosyal alanlar” olarak değerlendirileceğini de ekledi.

Çavuşoğlu, “Ayrıca, bu prefabrik yapıları, belirleyeceğimiz üç ilçeye hizmet verecek üç gençlik kampının oluşturulmasında da kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede, gençlerimize çeşitli etkinliklere katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeni bir alan yaratmış olacağız.” dedi.

Çavuşoğlu söyle devam etti:

“Bilinmesini isterim ki, görevde bulunduğumuz süre boyunca 23 yeni okulun temellerini attık. 12'si devlet, 11'i ise ülkemizin değerli iş insanları ve belediyelerimiz tarafından olmak üzere toplamda 23 yeni okulumuzu eğitimimize kazandırdık. Yaptığımız yeni okullara ek olarak ayrıca, 40 yeni sınıf devlet, 41 yeni sınıf ise yine iş insanlarımız ve belediyelerimiz tarafından yapılmış olup, farklı okullarda yapımı tamamlanan toplamda 81 yeni sınıfı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk.

Yeni eğitim yılında da Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, Değirmenlik İlkokulu Yeni Binası ve Çatalköy İlkokulu Yeni Binası, Pazartesi gününden itibaren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kapılarını açacaktır. Bu okullarımızın ihtiyaç duyduğu tüm donanımlar da okullarımıza gönderilmiş ve yerleştirilmiştir. Ziyamet’te yapımı tamamlanmak üzere olan Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ise 1 ay içerisinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Lapta’da ise Lapta Yavuzlar Lisesi’nde yaşanan kalabalık sınıf sorunun gidermek adına, bu bölgede yeni bir ortaokul yerleşkesi oluşturduğumuzun bilgisini, sizinle paylaşmak istiyorum.

Burada, iş birliklerinden dolayı eğitime katkı koyan belediyelerimize, belediye başkanlarımıza ve ülkemizin değerli iş insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

Bunlara ek olarak, İskele’de Muharrem Döveç Ortaokulu’nun ve Erenköy’de Erenköy Lisesi’nin yapımı devam ederken, Girne’de yeni lise ve ilkokul binalarının, Girne Meslek Lisesi’nin, Gazimağusa’da bir ortaokulun ve Gönyeli’de bir ilkokulun yapımı için de gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

Güçlendirme çalışmaları ile birlikte, yaz döneminde okullarımızın bakım - onarımları için de çalışmalarımıza devam ettik ve bu çerçevede, toplamda 91 okulumuzun güçlendirme kısımlarının yanında, genel tamir ve tadilatını gerçekleştirdiğimizi buradan belirtmek isterim”