Okullar şantiyeye döndü

KTÖS Genel Sekreteri Maviş "Konteyner araç olmaktan çıkıp amaca dönüştü.. Güçlendirme ihtiyacı olmayan okullara bile nüfus yoğunluğundan dolayı konteyner sınıf yerleştirildi" dedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Abdullah Ekinci ve yetkililer binalarında güçlendirme yapılan okulların bazılarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında Mağusa, Dörtyol, Akova, İskele, Kumyalı, Yeşilköy, Ziyamet, Mehmetçik ve Yedikonuk’taki okullar ziyaret edildi.

Burak Maviş, güçlendirme çalışmalarında zaman ve ekonomik gücün önemli olduğunu, işlerin tamamlanabilmesi için makul süreye ihtiyaç olduğunu anlayabildiklerini belirterek, bu yüzden bürokrasinin yarattığı engellerin işleri yavaşlatmaması uyarısını yinelediklerini belirtti.

Maviş 66 okulun raporunun hala Deprem Komitesi’ne gelmediğini, 58 okulun görüşüldüğünü söyledi.

Burak Maviş, ihaleye çıkılan okullarının bir kısmında işlerin tamamlandığını, bir kısmında devam ettiğini ifade etti. Maviş, eğitim dönemi içerisinde tadilatları sarkacak okullar olduğu gibi, kullanım dışı binası olan okullarda da konteyner sıkıntısının süreceğini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, vatandaşın ödediği deprem vergileri ile oluşan fonda nakit akışı olmadığını, bu yüzden ödemelerde ve ihalelerde gecikmeler olduğunu söyledi. Daha fazla ihale ve zamanında ödemelerin yapılabilmesi için fonun gerçek nakit akışına sorunsuz kavuşması gerektiğini söyledi.

Konteynerin araç olmaktan çıkıp amaca dönüştüğünü gözlemlediklerini belirten Maviş, güçlendirme ihtiyacı olmayan okullara bile nüfus yoğunluğundan dolayı konteyner sınıflar yerleştirildiğini söyledi.

Kullanım dışı olan okullar ve binalar için konteyner geçiş süresinin vatandaşın nezdinde dolduğunu belirten Maviş, "İlk zamanlarda yapacak bir şey yok deyip konteyner sınıflara toplum sabır gösterdi, üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra hala konteyner sınıflar kaderimizdir diyemeyiz" dedi.

Maviş, konteyner çözümler yerine çevre ile uyumlu, okul/sınıf/eğitim ergonomisine uygun çelik veya betonarme sınıf projelerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Okulların 16 Eylül’de açılacağını ifade eden Maviş, öğrencilerin aleyhine herhangi bir güvenlik tehlikesi oluşma ihtimali halinde aileler ve öğretmenlerle eylemde olma kararını halihazırda aldıklarını vurguladı.