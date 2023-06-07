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“Okullar önümüzdeki yıl nasıl başlayacak?"

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Okullardaki deprem denetimleri, depremin üzerinden geçen dört aya rağmen ortada yok. Öğretmenler ve veliler Eğitim Bakanlığı'na giderek, bilgi talebinde bulundu

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“Okullar önümüzdeki yıl nasıl başlayacak?"
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı okulların aile birlikleri ve okul temsilcileriyle, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaparak, deprem riski olan okullarla ilgili endişelerini dile getirdi ve gelecek yıl eğitim döneminde bu okullara ilişkin Bakanlığın izleyeceği yol haritası hakkında bilgi talep etti.
KTOEÖS yetkilileri, Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Erenköy Lisesi okul aile birlikleri ve bu okulların okul temsilcileriyle birlikte, dün, Eğitim Bakanlığı önünde, deprem riski bulunduğu belirtilen okullara ilişkin açıklama yaptı.
Basın açıklaması sonrası, sendika yetkilileri ile okul aile birlikleri ve temsilcileri, konuyla ilgili taleplerini iletmek üzere Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.
KTOEÖS Başkanı Eylem, dört okulun aile birlikleri ve bu okulların okul temsilcileriyle birlikte Eğitim Bakanlığına geldiklerini belirterek, “Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki bizim derdimiz eğitimdir. Bizim derdimiz, önümüzdeki yıl bu depreme dayanıklı olmayan binalarda öğrencilerimizin nasıl eğitime başlayacağıdır” dedi.
Eğitim Bakanı’nın Öğretmen (Değişiklik) Yasası’na karşı sendikalar tarafından yapılan grevlere ilişkin dünkü açıklamasına işaret eden Eylem, “Bakan olarak öncelikli olarak eğitimde olan bu sorunları ele almanız, daha sonra hem öğretmenin hem de sendikalarının yasal haklarına saldırmanız gerekirdi. Bizim derdimiz; eğitimdir, yasal haklarımızdır, toplumun ve çocuklarımızın geleceğidir” dedi.
“Depreme riski olan bu okullar önümüzdeki yıl nasıl eğitim yılına başlayacak? Binalara ne olacak? Hala Karot testleri sonuçları çıkmadı” diyen Eylem, bu konuda gerek velilerin gerekse öğretmenlerin endişeli olduklarını belirtti. Eylem, “Bakanlığın bu konuda ivedilikle çözüm üretmesi ve bir planlama ile hem kamuoyunun hem velilerin hem de öğretmenlerin önüne koyması gerekmektedir” dedi.
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz de söz alarak, “Bu sene çocuklarımızı, KÜKOM ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuttuk, öğretmenlerimiz çok büyük risk aldılar. Önümüzdeki sene ne olacak, ne yapılacak ve nasıl bir yöntem uygulanacak biz bunu bilmek istiyoruz” diyerek, “Aksi takdirde, seneye hiçbir önlem alınmayacaksa biz okul Aile Birlikleri Olarak seneye çocuklarımızı bu şekilde okutmak istemiyoruz” dedi.
 
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