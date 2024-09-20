KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, 20 ay geçmesine rağmen okullarda güçlendirme çalışmalarının bitmemesini eleştirdi, eksik kadrolara da işaret ederek, “Okullar öğretmensiz açılacak” dedi

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, “eğitimin rant, yolsuzluk, rüşvet içeren sistemin bir parçası haline getirildiğini” söyledi.

“Sorgulamayan, biat eden ve kolay yönetilen” bir toplum yaratılmaya çalışıldığını savunan Eylem, eğitime yeterli bütçe ayrılmamasını, 20 ay geçmesine rağmen okullarda güçlendirme çalışmalarının bitmemesini ve konteyner sınıfları eleştirdi. Eylem eksik kadrolara da işaret ederek, “Okullar öğretmensiz açılacak.” dedi.

Kamusal, nitelikli eğitimin gözden çıkarıldığını vurgulayan Selma Eylem, eksiltilen kadrolar olduğunu belirterek, 20 branştan 53 öğretmen azaltıldığını aktardı. Eylem, 15 rehber öğretmenin ve 4 sınıf öğretmeninin Türkiye’den getirileceğini de söyledi.

Eğitim sisteminin ve toplumun gericileştirilmeye çalışıldığını ifade eden Eylem, tarikat üyesi bir öğretmenin atandığını da savundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de konuşmasında, eğitim sisteminin “çürümüşlüğün bir parçası” yapıldığını söyleyerek, kamusal eğitimin özel eğitimle rekabet edebilir hale gelmesi ve bilimsel, çağdaş, laik eğitim için mücadele edeceklerini kaydetti.