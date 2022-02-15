“Okullar nasıl bırakıldıysa öyle açıldı”

Şubat tatili sona erdi, öğrenciler ders başı yaptı. KTÖS, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile “sürdürülebilir yüz yüze eğitim konusunda” herhangi bir istişare olmadığını, okulların nasıl bırakıldıysa öyle açıldığını vurguladı



İlk ve orta dereceli okullarda 15 günlük Şubat tatili sona erdi. 50 bine yakın öğrenci dün ders başı yaptı.

2021-2022 öğretim yılının ikinci dönemi dün başladı. 24 bini ilkokullarda, 22 bini ortaokul ve liselerde, 4 bini meslek liselerinde olmak üzere 50 bin civarında öğrenciyle 6 bine yakın öğretmen dün sabah çalan zille sınıflarındaki yerini aldı. Okulların açılmasıyla trafikteki yoğunluk da arttı. Özellikle sabah saatlerinde şehir içlerinde araç trafiği oluştu.

İkinci dönemin ilköğretimde 20 Haziran’da, ortaöğretimde 17 Haziran’da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, eğitim alanında daha kararlı, somut ve yapıcı kararların üretilmesinin toplumsal beklentileri olduğunu belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, okullarda salgınla mücadelenin, okul yöneticileri ve öğretmenlerin çabası ile bugünlere kadar geldiğini ifade ederek, 13 günlük ara tatil sonrası, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile “sürdürülebilir yüz yüze eğitim konusunda” herhangi bir istişare olmadığını, okulların nasıl bırakıldıysa öyle açıldığını savundu.

İlk dönemi kapsayan 138 günde toplam 8 bin 657 öğretmen, öğrenci ve okul çalışanın pozitif olduğunu, on binlercesinin de temaslı durumuna düştüğünü kaydeden Maviş, ara yıl tatili nedeniyle vakaların seyrinde bir azalma olduğunu belirtti. Burak Maviş, ikinci dönemde rehavete kapılmadan kurallara uyulması çağrısı yaptı.

“Eğitim alanında daha kararlı, somut ve yapıcı kararların üretilmesi toplumsal beklentimizdir” diyen Maviş, KTÖS, KTOEÖS ve KTTB’nin hazırladığı Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun okullarda salgın yönetimi konusunda kullanılabilecek en iyi araç olduğunu ifade etti.

Kılavuzun, sorulara ve sorunlara somut cevap verdiğini kaydeden KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, kılavuz ile birlikte eğitim/öğretim faaliyetlerini kolaylaştıracak, sağlık ve güvenlik noktasını ön plana çıkaran bazı önerilerin dikkate alınmasının yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasını pekiştireceğini belirtti.

Maviş önerileri şöyle sıraladı:

“-Okullarda haftalık test uygulaması düzenli ve zorunlu yapılmalıdır.

-Vaka yoğunluğu olan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun tekli sıra düzenine geçilmelidir.

-Maske, hijyen, sosyal mesafenin yanında ilköğretim çağındaki çocuklarda aşılama hızlanmalıdır.

-Sınıflarda vaka görülmesi durumunda eğitimin planlaması noktasında okullar yetkili kılınmalı ve ek bütçe ile desteklenmelidir.”



