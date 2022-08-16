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Okullar dökülüyor

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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi bakımsızlıktan dökülüyor. Okulda camları 1959 yılından kalma kapanmayan pencereler var. Okul binasının birçok bölümü de yıllardır su çekmekten kararmış durumda

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Okullar dökülüyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), binaları kötü durumda olan okulları açıklamaya devam ediyor.
KTOEÖS, bu kez de Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi binasındaki fiziki sorunları fotoğraflar da paylaşarak kamuoyunun gündemine getirip, bu okulun binasındaki bilişim koridorunda iki bina birleşiminin birbirinden ayrıldığını ve büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı.
Okulda, inşaat ve metal bölüm camları 1959 yılından kalma kapanmayan pencereler bulunduğuna dikkat çeken KTOEÖS, okul binasının birçok bölümünün yıllardır su çekmekten kararmış durumda olduğunu da kaydetti.



KTOEÖS’ün Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Daha önceden de belirttiğimiz üzere, okullarımızdaki fiziki sorunları ortaya koymaya devam ediyoruz. Özellikle de can-mal güvenliğini ve sağlığı tehdit edenleri… İşte burası Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi… Bilişim koridorunda iki bina birleşimi birbirinden ayrıldı, büyük bir tehlike arz ediyor. İnşaat ve metal bölüm camlarının 1959 yılından kalma kapanmayan pencereleri var… Okul binasının birçok bölümü yıllardır su çekmekten kararmış durumda. Zaten eski olan okul binasının nem ve su çekmesi binaya büyük zarar veriyor. Öğrenci tuvaletleri yetersiz, 70 öğrenciye bir tuvalet düşüyor. Fiziki yapısı bile tam olmayan okullarımız bulunurken, Eğitim Bakanlığımızın neler ile uğraştığını görmek üzücü ve bir o kadar da düşündürücüdür.”
 
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