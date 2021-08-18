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“Okullar asla kapanmayacak”

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Bakan Amcaoğlu, Üst Komite’nin “Okullar asla kapanmayacak” vurgusu yaptığını belirterek “Sınıfta 3 kişiden az kişi pozitif çıkarsa sınıf sadece temaslı sayılacak, öğrenciler diğer sınıflarla temas etmeyerek, okulda eğitimlerine devam edecek” dedi

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“Okullar asla kapanmayacak”
 
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bulaş Protokolü”nün okullara yazılı olarak genelge şeklinde bildirileceğini ifade etti. “Bulaş Protokolü” ile ilgili bilgiler de veren Amcaoğlu, şunları belirtti:
“Evden çıkmadan, otobüse binmeden, okula gitmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler öğretmen, çalışan veya öğrenci okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.
Sınıfta yapılan bir tarama sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 14 gün süreyle evde izole olacaklar. Öğrencilerin yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.”
Okullarda kurulacak komiteler aracılığıyla Eğitim Bakanlığı da bilgilendirilerek, filyasyon ekiplerine konunun bildirileceğini ve ekiplerin temaslı takibi yapacağını anlatan Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “Okullar asla kapanmayacak” vurgusu yaptığını belirterek, herhangi bir sınıfta pozitif vaka sayısına göre gerekenin yapılacağını söyledi.
Amcaoğlu, protokole göre, yapılan taramada sınıfta 3 kişiden az kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde ise sınıfın sadece temaslı sayılacağını, öğrencilerin, maskelerini takarak ve diğer sınıflarla temas etmeyerek, okulda eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.
 
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