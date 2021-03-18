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“Okullar aşısız açılabilir”

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Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Oygar, aşıdan bağımsız olarak kurallar koyarak, okulların kademeli olarak açılabileceğini söyledi

“Okullar aşısız açılabilir”

Aşı bilgi sisteminin, tanıtıldığı basın toplantısında Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar açıklamalarda bulundu.
Dr. Düriye Deren Oygar, yüz yüze eğitimin başlayıp, başlamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayarak, aşı programı doğrultusunda hareket ettiklerini ve öğretmenlere de sıra geleceğini söyledi.
Deren Oygar, aşıdan bağımsız olarak kurallar koyarak, okulların kademeli olarak açılabileceğini dile getirdi
12. sınıf öğrencilerin mutlaka ders başı yapması gerektiğini anlatan Oygar, üniversitelerde de uygulamalı olarak eğitimin başlamasının önemine değindi.
 
 
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