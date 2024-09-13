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“Okullar açılacak durumda değil”

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KTOEÖS, okulların açılacak durumda olmadığını, öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliği olmadığını, öğretmen kadrolarının ise eksik olduğunu belirtti ve okulların açılacak durumda olmadığını bildirdi

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“Okullar açılacak durumda değil”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lapta'da eski huzurevi ve gençlik kampı yanında kurulan konteyner sınıfları ziyaret ederek, basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem,  Lapta’da kurulan konteyner sınıflara tepki göstererek,  sınıfların bulunduğu dere yatağı üzerine dolgu yapılmış alanın "büyük tehlike arz ettiğini" söyledi.

Eylem, Lapta Yavuzlar Lisesi altıncı sınıfların pazartesi eğitime bu alanda başlanmasının öngörüldüğü ancak çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliği  olmadığı" görüşünü ifade etti.

“Okullar binasız, olan binalar tehlikeli inşaat alanı veya prefabrik.” diyen Eylem, okulların açılacak durumda olmadığını öne sürdü. 

Okullarda eksik öğretmen kadroları olduğuna da işaret eden Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konulardan hiç bahsetmediğini söyledi; “Her şey yolundaymış gibi bize güzel masallar anlatıyor. Aklımızla dalga geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun önceki günkü açıklamasında öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliğinden bahsettiğini hatırlatan Eylem, “böyle bir alanda ve 13 okulumuzda inşaatlar halen devam ederken, pazartesi öğrencileri, öğretmen ve çalışanları inşaat alanına sokacak bir anlayış hangi can güvenliğinden bahsediyor?” diye sordu.

Yapılan konteyner sınıflar için maliyetin, ifade edilen rakamlardan daha fazla olduğunu ileri süren Eylem, “Bu parayla kaç tane okul yapabilirdi? Kaç tane sınıf, bina yapabilirdi? Çıksın bunları açıklasın.” dedi.

“Okulların açılacak durumda olmadığını, bina sıkıntısının yanında eksik öğretmen kadrolarının da olduğunu” söyleyen Eylem, 20 branştan 53 öğretmen kesintisi yapıldığını ancak bundan hiç bahsedilmediğini öne sürdü.

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