Okular hala şantiye gibi

Geciken okul zili pazartesi çalıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla açılışı bir hafta ertelenen okullarda pazartesi günü eğitim yılı başlıyor ancak bazı okullarda tadilat çalışmaları bitmedi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim yılı pazartesi günü başlıyor.

Yeni öğretim yılı, Bakanlar Kurulu kararıyla “öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması" nedeniyle bir hafta ertelenmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

Öte yandan Güzelyurt bölgesinde bulunan Kurtuluş Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesinin tadilat çalışmaları bitmedi. Bu durum da, her yeni eğitim döneminde olduğu gibi, ders zilinin sorunlarla başlayacağının kanıtı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümetin okul açma veya kapama kararına itibar etmeden pazartesi günü her çocuğun okula gönderilmesini istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Mili Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir şey olmamış gibi okulların açılacağını beyan ettiğini ancak bu konuda güvenlerinin zedelendiğini belirtti.

“Bu yüzden hükümetin okul açma/kapama kararına itibar etmeden, pazartesi günü her çocuğun okulunda olmasını istiyoruz” diyen Maviş, ailelere “Çocuklarınızın eğitim hakkını gasp edenlere karşı ayağa kalkın. Çocuklarınızı okula gönderin ve hükümetin başka bir oyun oynamasına müsaade etmeyin” ifadeleriyle seslendi.

Kıbrıs Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu kaosun her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale geldiği savunan Maviş, hükümeti bu krizin “baş sorumlusu” olmakla halkı ve çocukları “hiçe saymakla” suçladı.

Maviş, okulların açılamamasının, sadece plansızlığın değil, aynı zamanda çocukların geleceğinin bilinçli olarak sabote edilmesinin göstergesi olduğunu iddia ederek “Çocukların umutlarını çalanlara, yarınlarını karartanlara karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.

